Lamsbout Dracula, stukgesmeten servies en een bananasplit: dit Roemeens-Drentse restaurant is pure cult

Het Roemeens-Drentse restaurant Ponderosa in het Asserbos bestaat al 55 jaar, en er lijkt in al die tijd weinig veranderd. In het weekend schijnt men er op de tafels te dansen, alleen jammer dat wij er op donderdag zijn.

Ponderosa

Rode Heklaan 5, Assen

restaurantponderosa.nl

Cijfer: 7 Restaurant met midgetgolf, vaak livemuziek en een Roemeense inslag. Driegangenkeuzemenu voor € 27,50, ook gerechten a la carte. Open woensdag t/m zondag.

Ik vrees dat ik de jonge ober verkeerd heb verstaan. Hij is net ons tweede glas Roemeense brandewijn komen brengen (tuică, een pruimendestillaat vergelijkbaar met palinka of slivovitsj) en dat is behoorlijk sterk spul. ‘Pardon’, zeg ik daarom, na een korte stilte. ‘Kun je dat laatste misschien herhalen? Ik dacht heel even dat je zei: ‘In het weekend gaat iedereen hier op de tafels dansen en met borden gooien.’’ De twee bejaarde dames aan de tafel naast ons laten precies tegelijkertijd hun lepel in de groentesoep vallen, maar blijven strak voor zich uitkijken. ‘Dat zei ik ook, mevrouw’, zegt de ober bloedserieus. En dan, alsof hij ineens bang is dat ik mijn hoofdgerechtservies tegen de schouw zal smijten: ‘Wel alleen in het weekend!’

Het is donderdag, helaas. We zitten bij Ponderosa, een restaurant dat al heel lang verstopt zit in een van de oudste stukken bos van Nederland: het Asserbos, in Assen. Toen we uit de taxi stapten floten de vogels nog en ging de zon net onder. ‘Ponderosa: voor ’n gezellig avondje uit!’, beloofde het lichtbord aan de weg, enkele meters naast het bord van de buren, Jeu des Boulesvereniging ‘’n Boel Plezier’. Het restaurant bestaat al 55 jaar en werd in de jaren zestig vernoemd naar de ranch in de destijds gierend populaire televisieserie Bonanza.

Restaurant Ponderosa. Beeld Els Zweerink

Allereerste Roemeense restaurant van de Benelux

Aan de buitenkant heeft het gebouwtje nog een behoorlijk overtuigend western-achtig uiterlijk – opgetrokken uit roodgeverfd hout, met een poort die met dakpannen is bedekt. Onder de hoge bomen zien we de keurig verzorgde tuin met midgetgolfbanen waarvan de namen de Drents-Roemeense signatuur van het restaurant verraden. Er is een Transsylvaniëbaan, een Draculabaan, een Drentsche Aa-baan, een Bartje-baan en een Hunebed-baan. In de vijver zwemmen reusachtige koikarpers loom op en neer. Bij de ingang staat een etalagepop in Roemeense klederdracht met een praktisch kapsel, er zit houten lambrisering op muren en plafonds en boven de grote bar is een soort rieten dak geplaatst. We worden ontvangen door twee erg lieve scholieren. Aan de muren hangen banjo’s, trekharmonica’s en gitaren, en er staat een grote versterker voor de livemuziek.

In de late jaren tachtig kwam Ponderosa in handen van een Roemeense eigenaar, die er het allereerste Roemeense restaurant van de Benelux van maakte. De zaak werd enkele jaren geleden overgenomen door een medewerker, een serieuze rechtenstudent van Armeense komaf – de grote broer van onze ober, zo blijkt later.

Stokbrood met kruidenboter. Beeld Els Zweerink

‘Ik werkte al zeven jaar in het restaurant, en heb alles geleerd van de oude eigenaar – helaas is hij vorig jaar overleden’, vertelt hij achteraf. ‘De Armeense keuken is ook interessant, maar ik wilde per se dat het restaurant Roemeens zou blijven – de mensen hier in de buurt zijn dat zo gewend. Ook de feestelijkheid in het weekend probeer ik voort te zetten. De oude eigenaar kroop altijd achter de piano, in het weekend kwamen er vaak nog meer muzikanten en gingen mensen helemaal los. Traditioneel werden er tijdens het dansen inderdaad ook oude borden stukgegooid, en we gooiden brandende spiritus op de tafels waar de vrouwen dan tussendoor gingen dansen. Mensen komen echt terug voor dat soort dingen. Ik nodig vaak muzikanten uit en heb zelf ook pianoles genomen.’

Roemeense naam, Hollandse uitvoering

Het is op dit moment nog allemaal moeilijk voor te stellen. Er zitten vooral oudere gasten (Ponderosa heeft naast een kindermenu ook een speciaal geprijsd seniorenmenu) en twee grotere groepen; een familie en een club van twaalf collega’s die aan het einde van de avond allemaal zwijgend in de rij voor de pinautomaat staan om hun eigen deel van de rekening betalen. Het driegangenmenu, waarbij je een voor- en een hoofdgerecht mag kiezen, kost € 27,50 – dat is voordeliger dan we in lange tijd zijn tegengekomen. Het menu is inderdaad in het Roemeens geschreven: een uitsmijter heet een pâine şi ou, een broodje zalm een pâine cu somon afumat, de gebakken gamba’s creveti en de carpaccio carpaccio. Maar de meeste gerechten zijn niet zozeer Roemeens – het lijken vooral de gewone uitvoeringen zoals je die ook in veel andere restaurants ziet. Er is een biefstuk met champignonroomsaus, een varkenshaas met gorgonzolasaus, er zijn wat vegetarische gerechten als gevulde courgette en gevulde tomaat. De soep van de dag (€ 6,95) is zelfgemaakte groentesoep – die is smakelijk en zo Hollands als maar kan, al zit er wel vrij veel aardappel in. We krijgen er een mandje prima stokbrood bij met kruidenboter, ook zelfgemaakt.

Roemeense polenta. Beeld Els Zweerink

Wél echt Roemeens zijn de sarmale (€ 7,95) – gevulde koolrolletjes die zo’n beetje als nationale schotel van Roemenië geldt. De gefermenteerde witte kool waarmee ze worden gemaakt heeft dat fijne lactische zuur, ze zijn gevuld met gehakt en rijst, en in de oven gegaard met wat tomatenpuree en pepers. De smaak is oké, maar ik mis wel de vettigheid van varkensgehakt dat traditioneel in het gerecht wordt gebruikt – hier is rundergehakt gebruikt, dat wat droger is, en het smaakt ook een beetje naar bouillonpoeder. Ook mist de zure room waarmee dit gerecht vaak wordt afgemaakt. De tomatensaus is wel lekker alsmede de bijgeleverde mamaliga: Roemeense polenta die vaak het zetmeel bij gerechten vormt.

Het Roemeens Plateau

De specialiteit van Ponderosa heet Lamsbout Dracula (€ 24,95). Het blijkt een gestoofd schenkeltje met groenepepersaus: best smakelijk, al kan zelfs een dolle stier in een lamsschenkel nog geen schade aanrichten. Het Roemeens Plateau (€ 21,95) is een mixedgrill-achtige situatie met meer vlees dan we normaal in een week eten: een gerookte en gegrilde speklap, een nogal droog filetlapje, een kippendijfilet, en Roemeense worstjes, die je in Boekarest op elke straathoek kunt kopen. Ze heten mici of mititei – dat betekent ­‘kleintjes’ – dagelijks worden er in Roemenië ongeveer een half miljoen gegeten. Het lijken op het eerste oog een soort grove frikandelletjes – zonder vel en met een grove vulling van knoflook en anijszaad. Een typisch ingrediënt van mititei is baking soda, de oorzaak van de typische, enigszins springerige structuur. Dit natriumbicarbonaat mocht van de Europese Unie eigenlijk niet meer in vleeswaren worden gebruikt, maar Roemenië kwam in opstand en inmiddels is de baking soda in de mititei officieel erkend als traditioneel benodigde toevoeging. Bij de hoofdgerechten liggen prima sperzieboontjes, remouladesaus en stukgekookte pasta die echt niet lekker is. Er volgen nog lekkere aardappelschijfjes en een groene salade met tomaat en hardgekookt ei.

Bananasplit Beeld Els Zweerink

De dessertkaart is ook weer een prachtige flashback naar de jaren tachtig: ijs met warme kersen, een dame blanche en een nagerecht waarvan we dachten dat het was uitgestorven: de bananasplit (€ 7,95). Het ijs is niet eens zo slecht, en de banaan met slagroom en (koude) chocoladesaus wordt geserveerd in zo’n echt glazen bootje. Ook de huisgemaakte slagroomparfait (€ 6,95) valt niks tegen: die wordt geserveerd met advocaat en wat besjes.

Ponderosa maakt bijna alles zelf, zonder halffabricaten. Hoewel het eten niet wereldschokkend is, is dit een restaurant dat we niet snel zullen vergeten. De volgende keer komen we in het weekend.