Laat u verwennen met de troostrijke gerechten van La Mère Schouten van Bouchon du Centre

Aan eenieder die wel wat troost en warmte kan gebruiken, serveert Hanneke Schouten in haar eenvrouwszaak een echt déjeuner Lyonnais – op z’n Amsterdams.

Bouchon du Centre, Falckstraat 3, Amsterdam bouchonducentre.nl Wisselend menu met Franse klassiekers. Wo t/m za open van 12 tot 17. Reserveren verplicht, contant betalen.

Vrouwen doen wereldwijd verreweg het meeste kookwerk, maar al sinds de uitvinding van het restaurant is het koken daar vooral een mannenzaak. Aan het begin van de 20ste eeuw ontstond echter in Frankrijk, daar waar de Rhône en de Saône samenkomen, een bijzondere restaurantcultuur, gerund door vrouwen. Een aantal bouchons in Lyon, bistro-achtige eethuizen met eenvoudige, regionale arbeiderskost, werd overgenomen door de zogeheten ‘Moeders van Lyon’: Mère Guy, Mère Brigousse, Mère Fillioux en de beroemdste, Mère Brazier – zij was de leermeester van de legendarische kookpaus Paul Bocuse, en had op een gegeven moment zelfs twéé restaurants met drie Michelinsterren. Ze veroverden gastronomisch Frankrijk met hun (restaurantversies van) traditionele, eenvoudige gerechten en Lyon werd het culinaire zwaartepunt van het land.

Hanneke Schouten van restaurant Bouchon du Centre Beeld Els Zweerink

Toen restauranthouder Hanneke Schouten bij Lyon bandenpech kreeg en toevallig in zo’n bouchon verzeild raakte, werd ze op slag verliefd op de eenvoudige, rijke stijl van koken, zonder toeters en bellen maar mét volop volle, troostende ingrediënten als boter, eendenvet, varkensvlees en linzen, alsmede alle bijzondere smaken en structuren uit het ‘vijfde kwartier’ – in Nederland vaak zo minachtend ‘slachtafval’ genoemd. Haar Amsterdamse zaak toverde ze om in Bouchon du Centre, een restaurantje met Franse specialiteiten dat alleen open is voor de lunch en waar ze alles zelf doet: ‘Resto à deux mains’, noemt ze dat.

gegratineerde uiensoep Beeld Els Zweerink

Het is de perfecte plek om je te laten troosten en herstellen op een waterkoude herfstmiddag – half 2 is het, maar het lijkt alsof het nu al donker wordt. Neem plaats, snuif de geur van zoet varkensvet en portsaus op, bewonder de Franse posters en de bric-à-brac. Schouten schenkt intussen een glas crémant of haar huis-beaujolais, de Château Cambon van Marie Lapierre. Rustige, dankbare mensen bezetten de keurig gedekte tafels, naast ons twee oudere Franse stellen bij wie Schouten moeiteloos overschakelt van plat Amsterdams naar vloeiend Frans. ‘Oma was Française,’ zegt ze desgevraagd, ‘en zo’n beetje elke vakantie gingen we naar Frankrijk of Zwitserland. Op ons 8ste kregen we ons eerste glas wijn en ons eerste mes. Zo ging dat toen. Schattie, ik laat die fles op tafel staan, ja? Dan kun je pakken zoveel je wilt. Hoeft niet leeg.’

Klassiekers

Enkele klassiekers staan bijna het hele jaar op de kaart (snoekquenelles van een soort soezenbeslag met schaaldierensaus, gegratineerde uiensoep, Lyonese worst, Saint-Marcellinkaas), andere veranderen met het seizoen. Veel maakt ze zelf – de terrines, de desserts – en sommige dingen koopt ze in. Met haar busje rijdt ze een paar keer per jaar naar Lyon, om rinkelend en zwaar bepakt met Franse wijnen, likeuren en vleesproducten terug te komen. ‘Wat ik niet zelf kan maken, dat koop ik natuurlijk daar.’

Oeufs mayonnaise Beeld Els Zweerink

Bij ieder gerecht dat ze op tafel zet vertelt Schouten, met de nodige armgebaren en uithalen, een goed verhaal. Haar beroemde oeufs mayonnaise (‘eitjes mayo’, zegt ze zelf) hadden dit jaar bijvoorbeeld op een haar na meegedongen bij de wereldkampioenschappen in Parijs, georganiseerd door l’Association de Sauvegarde de l’Oeuf Mayonnaise. ‘Er werd, zoals die Fransen dat kunnen, een heel gedoe van gemaakt, ik stond al helemaal klaar om te gaan.’ Maar de organisatie (‘zo’n clubje haantjes’) belde toen met de opdracht dat Schouten toch nóg meer eitjes moest maken. ‘Van een leuk bistrootje werd het feest verplaatst naar een soort bierhal. Ja dàg, dacht ik op het laatst. ‘Mon cul! Mon cocoricul!’ Ze belde af – jammer voor de Fransen, maar fijn voor haar gasten, want de eitjes mayo zijn vandaag gratis: prachtexemplaren met malse dooiers en uitstekende, lopende mayonaise. ‘Die maak ik met Melfor, een soort lichtzoete azijn met een beetje honing erin: heel zacht.’

Er is altijd huisgemaakte charcuterie, nu een gladde paté van gevogeltelevers, dan een stevige, kruidige terrine van wild zwijn en bosbessen, natuurlijk met uitstekend stokbrood en cornichons. De uiensoep, in een Lyonese terrine met de leeuwenkop uit het stadswapen, is helemaal zoals het hoort: met zo veel heerlijk zachtgestoofde ui en brood dat je lepel er rechtop in blijft staan, wat gerookt spek en gegratineerd met pikante Beaufort – een maaltijd op zich. ‘Lekker hè? En dan ga ik nu even wat slakjes schieten’, zegt Schouten. Ze serveert haar malse slakken vaak in een pasteitje, of in een warm badje van botersaus. Chartreuselikeur geeft wat zoetigheid, samen met knapperig gebrande hazelnootjes en zoete sjalot.

Maag

De dagspecialiteit is een enorme saucisson van Schoutens vaste charcutier Bobosse, gemaakt van confit de canard en kalfspens, geserveerd met boterige aardappelpuree en portjus. De pens (of het rumen) is de eerste van de vier magen van herkauwers, en maag is voor veel mensen een nogal moeilijk ingrediënt door de soms heftige geur en structuur waaraan je een beetje moet wennen. Schouten: ‘In Lyon maken ze de klassieke Franse ingewandenworsten, andouillettes, vooral van kalfsvlees. Dat is echt al veel minder stinkerig dan die van varken. In deze zit ook nog veel zoete gekonfijte eend– het is een perfect instapmodel om pens te leren eten.’ Inderdaad is de worst zoet en niet zwaar ingewand-achtig. Schouten: ‘Het velletje is wat dik aan de eindjes, dat harde kontje zou ik afsnijden. Ik ben gek op velletjes, maar deze is een beetje hard.’ Later, tegen de tafel achter ons: ‘Ja schattie, daar heb ik het dus net ook al met de dames over, dat velletje is een beetje hard. Lekker leegknijpen.’ Fantastisch is de pied de cochon van dezelfde slager – een ontbeend varkenspootje gevuld met een farce van buikspek en specerijen, een klein reepje ganzenlever en opgerold in een crépinette – varkensnet. Schouten serveert er gesmoorde kool bij: ‘Dit is echt een stukje ambachtelijk vakwerk, ik zou dit zelf niet kunnen maken. Het is een specialiteit die hoort bij het einde van het jaar.’

Voor wie nog kan en wil is er een keuze uit drie soorten kaas en drie desserts – ‘Ik maak graag desserts,’ zegt Schouten, ‘maar zelf eet ik altijd kaas.’ De Saint-Marcellin, het witschimmelkoeienkaasje uit de buurt van Lyon, is er altijd. De tarte Bourdaloue maakte ze met gepocheerde peer en amandelspijs (‘Hij is erg goed gelukt, al zeg ik het zelf’), er is crème caramel en baba au rhum, een in sterkedrank geweekt zoet broodje.

Je zou willen dat er meer plekken waren waar je kon lunchen zoals bij Bouchon du Centre: gespecialiseerde eenmanszaakjes met zo veel karakter en persoonlijkheid, zonder opsmuk, maar met kennis en kunde. En de bonus: je avondeten kun je gerust overslaan.