Jigal Krant onderzocht waarom juist Tel Aviv zo veel vegans telt

Jigal Krant maakte een indrukwekkend boek over ‘vegan capital’ Tel Aviv, dat stemt tot nadenken én tot koken. Maak bijvoorbeeld messabecha: warme, grove hummus met pit.

Messabecha met tatbiela 250 g gedroogde kikkererwten, 1 tl baking soda plus nog een tl voor het ontvellen, 2 tenen knoflook, geperst of fijngehakt, sap van 1-2 citroenen, 150 g rauwe (witte) tahin, liefst Palestijnse, Israëlische of Libanese), snuf gemalen komijn, extra vergine olijfolie, 4 takjes bladpeterselie (grofgehakt), 2 grote witte uien, 4 groene chilipepers, 2 ingelegde groene chilipepers uit een pot, 1 kleine teen knoflook, geraspt of geperst, sap van een halve citroen. Pita of ander platbrood Erwten ontvellen: Week de kikkererwten minstens 12 uur in ruim water met een tl baksoda erin, en giet ze daarna af in een vergiet. Laat een hoge pan heet worden op halfhoog vuur, doe de erwten erin met een flinke tl baksoda en roer driftig, ongeveer drie minuten. Zet de pan dan onder de koude kraan, laat vollopen en wrijf de kikkererwten ondertussen stevig tussen je handen om de velletjes te laten loskomen. Schep die daarna weg met een zeef of frituurschep. Messabecha: Breng de gepelde erwten aan de kook onder schoon water, zorg dat ze ongeveer 3 cm onderstaan. Voeg de knoflook toe en laat op matig vuur 30-45 minuten pruttelen. Als de erwten zo gaar zijn dat u ze gemakkelijk tussen twee vingers kapot kunt knijpen, mag het deksel van de pan. Zet het vuur hoog, voeg 1 tl zout toe en laat 3-5 minuten goed doorkoken zodat een lobbige, enigszins gebonden soep ontstaat. Doe per persoon 1 flinke soeplepel in een ruime kom. Voeg 2 el citroensap en 3 el rauwe techina toe en meng alles in een paar vlotte bewegingen door elkaar. Voeg evt nog wat heet water toe als het te dik wordt. Laat de messabecha op een liefst warm bord glijden en garneer met komijn, olijfolie en peterselie. Leg er een halve ui bij: met de rokken kunt u de messabecha opscheppen. Tatbiela: Maak dit terwijl de erwten koken. Verwijder de steeltjes en evt, als u het niet al te pittig wil, de zaden en zaadlijsten van de pepers. Snijd ze dan over de lengte in flinterdunne reepjes en die weer overdwars in zo klein mogelijke blokjes. Hak de ingemaakte peper fijn met de knoflook, voeg het citroensap en de verse peper toe en breng op smaak met een snuf zout.

‘Life’s too short to stuff a mushroom’, schreef de Britse Shirley Conran lang geleden in haar boek Superwoman. Van daaruit werd het een motto voor luie koks, gemakzuchtige ouders en vrolijke lamaarwaaiers in het algemeen: het leven is te kort om je theedoeken te strijken, het leven is te kort om vieze wijn te drinken, het leven is te kort voor tomaatroosjes en augurkenwaaiers en – deze gebruik ik zelf erg vaak – het leven is beslist véél te kort om een kikkererwt te pellen. Kekers weken en koken in plaats van een blik gebruiken: absoluut. De puree zorgvuldig zalvig laten draaien met goeie, witte tahin en kookvocht: de moeite meer dan waard. Maar anderhalf uur lang met je vingertoppen plakkerige velletjes van gare, hete erwtjes pulken, zoals sommige écht devote hummusfanaten voorschrijven? Er is een grens, hoor. Die tijd krijg ik nooit meer terug.

Hetzelfde gold lang voor Jigal Krant, die als deskundige van de Israëlische keuken in zijn leven al vele, vele hectoliters hummus (hij schrijft choemoes, fonetisch naar het Ivriet) bereidde en opat. ‘Maar bij messabecha, een kikkererwtenpuree die niet koud en glad maar warm en grof is, draai je de boel niet op in de machine maar laat je de erwten kapotkoken. De velletjes krullen dan op tot een soort harde graatjes, die bij het eten hinderlijk tussen je tanden gaan zitten – het is dus echt nodig om ze te pellen.’ Gelukkig heeft hij na lang zoeken een manier ontwikkeld – ‘je mag het gerust een lifehack noemen, dat is niet overdreven’ – om de velletjes al vóór het koken van de erwten te halen. Hij gaat enthousiast aan de slag met een grote pan en bakpoeder. ‘Sinds ik dit weet, pel ik mijn erwten óók voor de choemoes, en het moet gezegd: die is nog nooit zalviger geweest.’

Beeld Els Zweerink

Vegan

Zijn TLV Vegan is het derde boek dat Krant over de feestelijke keuken van de Israëlische stad maakte. Eerder was er het kookboek TLV (daarmee won hij de prijs het Gouden Kookboek) en een culinaire reisgids. Hoewel ook zijn laatste werk weer spettert van de vrolijke, uitbundige foto’s met veelal erg knappe mensen die in zonnige straten lekkere dingen eten, reikte zijn ambitie ditmaal verder dan het schrijven van een kookboek. TLV Vegan is, naast een prachtig recepten- en fotoboek, ook een uitgebreid journalistiek project: Krant ging op zoek naar de wortels van de verbazingwekkend uitgebreide veganistische beweging in Tel Aviv.

‘Het was me natuurlijk al opgevallen dat daar heel veel plantaardig wordt gekookt en gegeten’, vertelt hij. In zijn lichte keuken in Amsterdam-Zuid is hij, regelmatig meezingend met de swingende muziek, begonnen met wel zeven verschillende gerechten tegelijkertijd. Platbrood bakt hij op een omgekeerde wok, pittig-zoete amandeltjes met tijm en pul biber, falafel die, als bij een macaron, wordt gevuld met haverroom en komkommer, knapperig-zijdezachte wentelteefjes met tahin en geblakerde aubergine. ‘Restaurants pronken in Tel Aviv echt met hun groentegerechten, het Israëlisch streetfood is traditioneel al bijna allemaal vegan en in mijn eerste kookboek kwam ook al vrij weinig vlees voor, gewoon omdat ik dat niet nodig vind. Maar toen bleek dat de stad ook echt de meeste veganisten van de wereld telde – mensen die echt helemaal geen dierlijke producten eten. Dat gaat nu om zo’n 5 procent van de bevolking, en dat aantal groeit. Tien jaar geleden was er één vegan restaurant, nu zijn er vierhonderd, en ook in veel reguliere restaurants is meer dan de helft van de kaart plantaardig. Waarom werd uitgerekend Tel Aviv in Israël de veganistische hoofdstad van de wereld?’

Beeld Els Zweerink

Krant sprak voor zijn boek uitgebreid met een scala aan kopstukken uit de veganistische beweging, van radicale dierenrechtenactivisten die hun leven in dienst hebben gesteld van de plantaardige zaak, tot meer gematigde figuren. Hij sprak een veganistische soldaat en een veganistische rabbijn, de uitvinder van de veganistische vlag en van het veganistisch keurmerk voor restaurants, mensen die zich aan veewagens ketenen en mensen die met zachte hand de gewone man proberen te bewegen af en toe het vlees te laten staan. Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen over bijzondere (en vaak ingewikkelde) mensen, die de lezer aan het denken zetten.

Beeld Els Zweerink

Verklaringen

‘Ik kwam uiteindelijk op wel een dozijn verschillende verklaringen voor het hoge vegangehalte, de waarheid zal een combinatie daarvan zijn: groente had hier altijd al een andere status dan in veel andere landen, de spijswetten maken dat Joodse mensen gewend zijn om zichzelf dingen te ontzeggen om uiting te geven aan hun geloof en idealen. Maar ook de agrarische fundamenten van Israël zullen hun invloed hebben, het feit dat het een pioniersvolk betreft dat doorgaans houdt van innovaties en het feit dat er in Israël vrijwel geen vlees en zuivel te vinden is die níét uit de allernaarste vorm van bio-industrie afkomstig is. Sowieso is Tel Aviv al heel lang een stad voor andersdenkenden en progressieven, een kwart van de bevolking is lhbti en vrijwel iedereen is er progressief links.’ Hij roert zijn warme kikkererwtenpuree door met flink wat techina (tahin) en citroensap, en schept er zijn groenepepersaus over: ‘Je moet dit direct opeten, als het nog heel warm is. Niet met bestek, je veegt het op met brood óf, als je een echte liefhebber bent, met stukken rauwe ui.’ Het is verwarmend, troostend en pittig – hete hummus voor een winterse dag.

Tel Aviv is het land zónder melk en honing, zoals de ondertitel van het boek luidt. Ook Krant zelf is inmiddels helemaal van het vlees en bijna van de zuivel afgestapt: ‘Ik eet af en toe nog wel een beetje kaas, of een ei van onze eigen kippen.’ Maar dat mag bijna geen naam meer hebben. Wat zoals hij in zijn voorwoord zegt: ‘Engeltjes behoeven ook geen dierlijke producten om uitbundig op je tong te piesen’.