Hoe duurzaam en gezond zijn vegetarische en vegan kazen?

Veganistische alternatieven voor kaas. Beeld ANP / Kim van Dam

Wat is ook weer precies het verschil tussen vegetarisch en vegan(istisch)?

Een vegetariër eet geen producten van gedode dieren: geen vlees of vis, maar wel zuivel en eieren. Veganisten (‘vegans’) eten niets dat afkomstig is van een dier. Dus ook geen kaas, melk en eieren.

Maar alle kaas is dan toch vegetarisch?

Nee. Kaas wordt gemaakt door melk te ‘stremmen’: de vaste bestanddelen (de wrongel) worden zo gescheiden van het vocht (de wei). Dat gebeurt meestal met een enzym uit de lebmaag van geslachte kalveren. Niet echt vegetarisch.

Over de auteur

Loethe Olthuis schrijft sinds 1998 over voeding en duurzaamheid en is de auteur van het boek Zin en onzin in de supermarkt.

Worden die kalfjes daar speciaal voor geslacht?

Nee. Kalverstremsel is een bijproduct van de slacht en indirect van de zuivelindustrie. Je hebt maar heel weinig nodig: met één lebmaag kan 10 duizend liter melk gestremd worden.

Is er geen alternatief?

Jazeker. Veel kazen worden tegenwoordig gestremd met vegetarisch (‘microbieel’) stremsel. Dat kan zijn geproduceerd door genetisch gemanipuleerde micro-organismen (zoals gisten) of, zonder gentech, door bepaalde schimmels of bacteriën. Gentech-stremsel is identiek aan kalfsstremsel.

Hoe weet je wat voor stremsel er is gebruikt?

Alleen ‘stremsel’ in de ingrediëntenlijst? Dan is er kalverstremsel gebruikt. Anders moet er ‘vegetarisch stremsel’ of ‘microbieel stremsel’ staan. Of er gentech-stremsel is gebruikt, staat niet op het etiket. Stremsel is namelijk geen ingrediënt, maar een hulpstof. Maar in Nederlandse kazen zit vrijwel nooit gentech-stremsel.

Waarom worden niet alle kazen vegetarisch gestremd?

Voor sommige kazen die erkend zijn als Europees streekproduct is het wettelijk verplicht om dierlijk stremsel te gebruiken, zoals voor Nederlandse boerenkaas.

Maar er is toch ook plantaardige kaas?

Klopt. Die wordt anders gemaakt en is meestal een mengsel van kokosvet, bindmiddelen, smaak- en kleurstoffen en zout.

Is plantaardige kaas gezonder dan gewone kaas?

Integendeel! De meeste plantaardige kazen bevatten net zo veel verzadigd vet en zout als gewone kaas, maar geen of nauwelijks eiwit, calcium of vitamine B12. Er staat geen enkele plantaardige kaasvervanger in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Maar wel duurzamer?

De productie van kaas belast het milieu evenveel als kip of varkensvlees, zegt Milieu Centraal. Plantaardig stremsel maakt kaas niet veel duurzamer. Plantaardige kaasvervangers zijn waarschijnlijk wel duurzamer dan echte kaas. Maar ook voor kokosolie wordt bijvoorbeeld flink ontbost.

Plantaardige kaas: gezondheid

Plantaardige kaas: duurzaamheid