Hiske hoort wonderschoon gezang uit de diepte bij het chique Tribeca in Heeze

Restaurant Tribeca in Heeze Beeld Els Zweerink

Tribeca Jan Deckersstraat 7, Heeze restaurant-tribeca.com Cijfer 8,5 Tweesterrenrestaurant, open di t/m za. Zesgangenmenu’s Tribeca (€ 145) en High End (€ 225). Lunchmenu vanaf € 100 (5 gangen). Er is ook een Keukenkamermenu (€ 140 voor 10 en € 175 voor 12 gangen). Vega op aanvraag.

In een goudbeslagen kistje, stel ik me voor, in een afgesloten bunker onder de Michelinbandenfabriek, ligt het Verplichte Stijlboek Luxehoreca. Hierin staan alle wonderlijke praktijken die opduiken zodra de menuprijs van een restaurant de magische grens van 100 euro passeert. Je stoel wordt aangeschoven, je tas krijgt een eigen krukje. Als je naar de wc bent geweest ligt bij terugkomst je servet op je te wachten, opgevouwen in een punt. Bij de koffie krijg je een warme madeleine, bij het naar huis gaan een flesje water en een lelijk, dik tijdschrift over interieurs. Allemaal gestes die uitdrukking geven aan het feit dat we ons hier niet langer in de alledaagse gewonemensenwereld bevinden, maar in het Dure Rijk van de Overtroffen Verwachtingen. Restaurant Tribeca zegt het op z’n website treffend: ‘In de watten, in de wolken. Precies zoals u wilde, en dan nét een beetje meer’.

Het restaurant van Jan en Claudia Sobecki gaat als de brandweer. Luttele maanden na de opening in 2016 – ze betrokken het pand waar eerder Boreas huisde – kregen ze in één klap twee Michelinsterren. Dit jaar zette restaurantgids Lekker ze op nummer 2 in hun Top500, en Ook GaultMillau bedeelde ze nog een extra punt toe waardoor ze daar, samen met Ciel Bleu, nu prijken als derde van het land. In het chique pand in Heeze passeren we eerst de glazen keuken – twaalf gasten kunnen daar aanschuiven voor een speciaal menu. Langs de bar en een lounge met grote open haard betreden we de ruime eetzaal.

Zingende ingrediënten

Gerechten in dit soort topzaken worden met enorme precisie in elkaar gezet. Ze behagen in hun vakkundige lekkerheid, verbluffen in hun ingenieuze balans, doen je wegzakken in het gevoel van luxe verwennerij. Heel soms komt daar nog iets anders bij: een gerecht dat op diepe, directe wijze ráákt, zoals muziek dat ook kan. Sobecki serveert sappige kreeft, truffel en gerookte aardpeer met zee-egelolie en gewelde rozijntjes. De ingrediënten –vreemdgevormde wezens uit de diepte – laten zich eerst afzonderlijk proeven en beginnen dan te zingen: een lied vol donkere, warme, vreemde tonen, van jodium en opium, ceder en amber. Zo’n gerecht verandert de manier waarop je de ingrediënten ziet, alsof het goede vrienden zijn die je na een diep gesprek nóg beter hebt leren kennen, en ik vind het op een of andere manier ontroerend dat mijn kreeft dankzij Sobecki vanaf nu óók altijd ergens rozijnig zal zijn, en rozijntjes truffelig, en aardpeer kreeftig, en zee-egel aardperig.

Gerecht: Kagoshima Wagyu - champignon, koriander, zoete ui Beeld Els Zweerink

Het is maar goed dat we door knagende fomo voor het dure menu zijn gegaan, anders hadden we het gemist. Onze serveerster, een stralend, lief en bijdehand type, is ons eerder de kaart komen brengen. ‘Naast Menu Tribeca, met mooie seizoensingrediënten, hebben we ook het Menu High End. Met de crème de la crème van chef, en luxere ingrediënten zoals wagyurundvlees en kaviaar.’ De aanwezigheid van zo’n extraluxe (en vaak enkele tientjes tot bijna 100 euro duurder) parallelmenu naast het toch al behoorlijk poepchique ‘gewone’ menu is een nieuwe toevoeging in het Luxehoreca-Stijlboek; we komen het de laatste tijd meer tegen. Omdat we benieuwd zijn naar wat nou precies de verschillen zijn tussen zo’n duur menu en een nóg duurder menu (naast zo’n high end menu oogt het andere toch ineens wat, nou ja, low end) besluiten we van beide één te bestellen.

Stroef

‘Dat kán niet’, zegt onze serveerster een beetje geschrokken. ‘U moet hetzelfde menu bestellen.’ Ai! Een harde nee-u-moet als openingszet, dat is niet per se het beste begin van een perfecte avond. We hebben er wel begrip voor dat een restaurant zo’n regel hanteert – Sobecki heeft immers ook nog zijn keukenkamergasten zitten – maar omdat het nergens is aangegeven, voelen we ons nu wel opgelaten. Er volgt ook geen enkele poging om de ongemakkelijke situatie te redden, of uit te zoeken of toch op een of andere manier aan onze wens tegemoetgekomen kan worden (een gerecht wisselen? à la carte bestellen?). Met de wijnkeuze loopt de correspondentie ook een beetje stroef, als zonder enig overleg het wijnarrangement wordt gestart. Als ik zeg dat ik moet rijden en maar één glas wil drinken, wordt niet even geïnformeerd over wat dat dan moet wezen. Om de wijnkaart moeten we twee keer vragen, die wordt vervolgens ook zonder een woord weer weggehaald. De sommelier, een overigens zeer innemende jongeman met de bedachtzame pienterheid van een filosofiestudent, komt pas na gang drie voor het eerst aan onze tafel. Ook gastvrouw Sobecki bezoekt ons één keer, voor een nogal ongemakkelijk plichtmatig praatje over hoe onze reis was.

Gerecht: Zonnevis - oscietra kaviaar, peterselie, kool Beeld Els Zweerink

Het eten is zeer goed. De avond ving al aan met een parade aan beeldige groenteminiatuurtjes van zeer bescheiden ingrediënten – peterselie en knoflook, savooiekool en knolselderij, bloemkool en romanesco – die zich op hun best laten zien, als Assepoester op het bal. We krijgen in boter gebakken zonnevis met kaviaar in een fantastische saus van kokkeltjes met koolsoorten – het gerecht lijkt te zoemen van diepe umami en goedgedoseerd bitter. Nog intenser hartig, bijna XO-saus-achtig geconcentreerd, is de vinaigrette van uiige daslook, mosselen en scheermes die we krijgen bij de perfecte lamsrug. Prille doperwten geven tegenwicht, echt knap gedaan.

Willy Wonka maakte in zijn fabriek een reepje kauwgom dat smaakte naar een complete maaltijd, daar moet ik altijd aan denken als ik een reepje wagyurund eet. Het extreem vetgemarmerde, Japanse rund verenigt in zich álle smaken, kraken en structuren die goedbereid vlees zo heerlijk maken. In de lichte, dienende jus zit een gave toets van koriander, en friszuur lavasschuim.

Het hogere koken

Sobecki laat een kraakheldere focus op de smaak zien, een grote gevoeligheid voor wat een gerecht nodig heeft, en de zelfverzekerdheid om precies dát te doen – en niet meer dan dat. Dat is het hogere koken: geen kunstje, maar kunst, mogelijk gemaakt door vakmanschap. Iedereen die we aan tafel krijgen is vriendelijk en vaardig, maar die liefdevolle, zelfverzekerde doeltreffendheid die we op de borden zien, hadden we ook meer in de bediening gewild. Gastvrijheid die trouw het Stijlboek volgt maar niet wérkelijk aansluiting zoekt, doet een kunstje: een vaste looproute van de tassenkruk via het praatje naar het lelijke tijdschrift. Terwijl de kunst zich niet laat vangen in plichtmatigheid maar juist – dat weet iedereen die het heeft meegemaakt in een restaurant, of je er nou 60 of 600 euro moet afrekenen – in het onvergelijkbare gevoel dat iemand het beste met je voorheeft, nieuwsgierig is naar je wensen, en daarin met vakmanschap en oprechte welwillendheid kan meebewegen.