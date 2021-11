Het Westland is de groentela van Nederland, en Triptyque zet ’m zelfverzekerd op een voetstuk

Groentechef Niven Kunz is terug, en hoe. Met verfijning, trefzekerheid en een onweerstaanbare lik restaurant-retro laat hij lokale producten schitteren.

Triptyque Plein 13g, Wateringen https://triptyque.nl Cijfer: 8,5 Verfijnde gerechten met veel lokale groenten. Viergangenmenu voor € 65, vijf- (€ 85) of tien- (€ 135). Lunchmenu (2 gangen plus koffie) € 39,59. Ook à la carte. Lunch do-za, diner wo-za.

Ze liggen op het geplooide servet als zes kabouterbaby’s in hun bedje. De crudités die chef Niven Kunz zijn gasten als welkomsthapje voorzet – een beeldige komkommerbloem met een ietepieterig komkommertje eraan; een witpunt- en een paars radijsje en een baby-rettich kleiner dan een lucifer – zijn bijna crimineel vers en jong. Met de bijgeleverde uiige bieslookdip is het een perfect begin, want wat een smaak hebben die snoepjes, en met die ongeëvenaarde knak van iets dat enkele uren geleden nog volop levend in de grond zat. ‘Ik heb korte lijntjes met de tuinders’, zegt de chef, ‘en vraag ze vaak groenten eerder voor me te oogsten. En omdat we hier in het Westland zitten, heb ik alles, elke dag, supervers. Mijn blaadje sla is sowieso vier dagen jonger dan het blaadje in de groothandel. Dat betekent een gigantisch verschil in kwaliteit.’

Crudités Beeld Els Zweerink

We zijn in het nieuwe restaurant van Niven Kunz. Hoewel: nieuw? U kent Kunz misschien nog als Ambitieuze Belofte, als (met 24) Neerlands Jongste Michelinchef Ooit, of vervolgens als Coronagedreven Restaurantslachtoffer – zijn sterrenzaak Niven in Rijswijk ging vroeg in de eerste lockdown failliet. Met zijn team en zijn kersverse echtgenote Virginie ging hij terug naar Wateringen en betrok opnieuw de zaak waar hij begon met koken toen die nog van zijn ouders was. ’t Raethuys heette het toen, en het zit op de begane grond van het roodbakstenen gebouw dat vroeger het gemeentehuis was. Ze fristen het interieur eigenhandig op en noemden het Triptyque. De inrichting is rustig, met grote tafels, en het bedienend personeel bestaat uit mannen met ervaring die de gerechten en wijnen uitleggen op kalme, soms bijna bezwerende toon.

Nu kookt Kunz al lang erg goed met groenten – hij schreef er ook enkele kookboeken over – maar in deze nieuwe zaak bespeuren we een zelfverzekerdheid en vooral ook een vertrouwen in wat zijn superverse producten kúnnen, zoals we niet vaak meemaken. Dat begint dus al met die prachtige, verfijnde amuses. Zoals een knapperige tartelette gevuld met ‘steak tartare’ van hartige, halfgedroogde tomaat, kappertje, uitje en een tikkie pit; een crackertje met fijne relish van puntpaprika; een prachtig, flinterdun pizzaatje met schijfjes minicourgette, formaat dubbeltje, en Zwolse schapenkaas. Dan een bouillon van gezouten komkommer, met gerookte olie en een beeldig garnituur van balletjes daikon, komkommer en meloen – wat milde zoetigheid, in de verte wat zwavelige funk; alles supergebalanceerd.

We kiezen het uitgebreide menu (€ 135, we nemen éénmaal regulier en éénmaal vegetarisch, beide zijn goed) dat meer dan tien kleine gangen telt waarvan, ook in het reguliere menu, ongeveer de helft een groentegerecht betreft. Alles is subtiel, opwekkend en zorgvuldig gemaakt, met herkenbare smaken en met de producten als absolute sterren. Een courgettebloem is gevuld met ratatouille, gestoomd en gevlijd in een heel lichtpekelige jus van kalamata-olijf; enorm aanlokkelijk. Een zijdezachte plak aubergine, gelakt met goede balsamico-azijn, ligt naast een zachte crème van geitenkaas; er is een salade van wel tien soorten lauwwarme jonge groenten (niet halfrauw, maar lekker-precies-goed-medium-well done) met een appel-basilicumdressing.

De alleseter krijgt een verrukkelijke Zeeuwse platte oester met Frankentalerdruif, kaviaar en een beurre blanc van verjus, dan twee mooie, malse flensjes met als gravad lachs ingelegde geelstaart, mierik en dille – héél verfijnd en goed bedacht. Er is ook snoekbaars met een knapperig vel, kappertjescrème, en prachtige worteltjes die wel van marsepein lijken en prachtig natuurzoet zijn. Voor de vegetariër is er dan een zalig snijbonengerecht met truffel en aardpeer.

Telkens als heel in de verte misschien het gevaar dreigt dat de boel een beetje volkoren of karig wordt, trekt Kunz iets luxueus en comfortabels uit de hoge hoed: een feestelijk warm briochebrood, met zes gezette bolletjes om zelf los te scheuren, gekroond met wat rauwe honing, lavendel en vlokkig zeezout (‘O jee’, zegt mijn tafelgenoot, ‘wij gaan dit hélemaal opeten.’). Of een soort champignons-op-toastgerecht, met romige ragout van Haagse oesterzwammen.

Er zitten sowieso veel gerechten in het menu met een dikke knipoog naar Hollandse restaurants uit het verleden. Zo krijgen we op zo’n knapperig blaadje kropsla een gulle lepel knettereenvoudige, maar perfecte eiersalade (mayonaise, likje mosterd; hartstikke lekker, zeer retro-cool), en is mijn eerste vleesgerecht een stukje gebakken procureur met merg en, oh yes, een champignonroomsaus. ‘Dat maakte mijn vader vroeger altijd’, lacht Niven. Mijn tafelgenote krijgt dan een perfect stukje bloemkool met een kaascrème, beurre noisette en foelie. Het enige dat niet goed is gelukt, is de risotto die het hoofdgerecht van het vegetarisch menu vormt: die is vreemd ruw en heel erg zoet. Mijn wilde eend met een korst van specerijen en warme sichuanpeper, geserveerd met pistache en een mooi torentje van schijfjes knolselderij en appel, is dan wel weer erg lekker.

Als dessert is er cake doordrenkt met rins zwartebessensap, vanille en yoghurt, daarna nog een mooi plateau met allerlei fruit uit de buurt (tennisbalkleine watermeloentjes, koude druiven) plus een héérlijk frangipane-meringuetaartje.

Het zijn stuk voor stuk herkenbare, toegankelijke gerechten zonder opsmuk waarin de verse groenten mogen schitteren. Alle trucage die we elders vaak tegenkomen is daarbij aan de wilgen gehangen: geen snufje xanthaangom om een groentesap het voorkomen van een vleesjus te geven; geen dot schuim om de boel op te pijpen – vaak zijn de enige ingrepen goede boter of olie, creativiteit en een grote zorgvuldigheid in de garing en het op smaak brengen. Wat we overigens ook niet tegenkomen in het menu zijn geconserveerde groenten (gedroogd, gefermenteerd of anderszins ingemaakt) en daar ligt nog wel een mogelijkheid om iets meer spanning of verrassing aan de gerechten toe te voegen, juist ook om te zorgen dat dat leuke Oud-Hollandse retro-element niet te braaf wordt. Maar wat wil je: de chef houdt nu eenmaal enorm veel van verse groenten, en we zitten in het Westland.