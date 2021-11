Het eten bij Hemel en Aarde is diepgravend en hemels, in een imponerende omgeving

Hemel en Aarde, Keistraat 8, Utrecht hemel-aarde.nl Cijfer 8,5 Keuze tussen 4 (€ 50) of 6 gangen (€ 69), met bij elke gang keuze tussen een vlees/vis- en een vegetarisch gerecht. Wijnarrangement € 35/€ 50.

Bij het ambitieuze nordic chic van Hemel en Aarde in Utrecht gaan smaken de diepte in. Sommige gerechten zijn misschien een tikje overgeproduceerd, maar bijna overal werkt het.

In een rustige straat bij het Janskerkhof in Utrecht opende vorig jaar hotel The Nox. Hemel en Aarde betreedt u door de hotelingang, vervolgens wordt u door een smalle gang langs de keuken de eetzaal in geleid – en onmiddellijk ligt uw hoofd in uw nek. Het restaurant, in de voormalige sociëteitszaal van een chique herenclub, is een soort grote kubus, verontrustend hoog, met een rijk versierd plafond en wandlijsten, een oude schouw en ramen die niet zouden misstaan in het giraffenverblijf. In deze bijna museale ruimte is de inrichting modern: stoelen en tafels zijn diagonaal geplaatst, er is ‘zwevende’ verlichting in geometrische vormen, in reusachtige plantenbakken (van het type dat je vroeger bij postkantoren en bibliotheken tegenkwam) zien we peper- en lampionplantjes. Ook zijn op strategische plekken grote spiegelobjecten gehangen, waarin bezoekers elkaar ongezien kunnen beloeren – Joop Braakhekkes Le Garage meets Barbarella’s slaapkamer.

‘Steakje’ van lichtgerookte en gestoomde knol. Beeld Els Zweerink

In die lichtelijk overgeproduceerde huisstijl-met-lichtplansfeer (er zijn ook geprinte kaartjes met drakerige teksten als ‘Dress up in Gold like Autumn!’ of ‘We Love Making Memories with You!’) vermoeden we de hand van de grote horecagroep Vermaat, die dit restaurant uitbaat. De poenige slick-heid contrasteert op een niet onprettige manier met de keuken, gerund door chefs René van der Weijden en Vito Reekers, die op een meer ingetogen wijze wil imponeren.

Utrecht. Restaurant Hemel & Aarde in het voormalige Polman’s Huis Beeld Els Zweerink

Je zou de stijl van Hemel en Aarde als klassiek nordic kunnen aanduiden: met veel regionale producten, gebruik van fermentatie in brede zin, en een nadruk op groenten en de seizoenen. We zien daarbij veel technieken die we kennen uit zaken als het Deense Noma: het toepassen van slagerstechnieken op dingen die geen vlees zijn (we komen wel drie soorten ‘dry-aged’ knollen tegen), melkzuurfermentatie en smaakversterkende koji-fermenten als miso’s en garums (zie kader).

Twee parallelle menu’s

We worden hartelijk ontvangen en krijgen, bij een fijn hapje met biet en amandel, het herfstmenu gepresenteerd. Dat bestaat eigenlijk uit twee parallelle menu’s, één vega en één niet, waarbij je bij iedere gang kunt kiezen welk gerecht je wilt eten. De wijnkaart bevat een aantal aanlokkelijke vondsten maar is ook vrij klassiek en prijzig, met veel wijnen boven de 85 en vrijwel niks onder de 50 euro. De hartelijke sommelier vertelt dat hij pas een maand eerder is aangetreden en dat zijn eigen, nieuwe kaart binnenkort ingaat, met ‘véél meer keus tussen de 35 en 80 euro’. Zijn interessante arrangement belooft in elk geval veel goeds.

Pompoenbereidingen. Beeld Els Zweerink

Het groentemenu trapt stevig af met een echte knaller van een gerecht: pompoenbereidingen (ijs, gekonfijt, de bittere, geroosterde pitten) zijn gedrapeerd op een lauwwarme crème van de herfstkaas Vacherin Mont d’Or, met een takje gebrande rozemarijn. Er wordt een eigen bokbier bij geschonken dat is getrokken met paddestoel en vijgenblad – een nogal geweldige combinatie van übercomfortabele, romige kaas met allerlei plezierig wrange en bitter-bossige hoekjes. Het alternatief, forel van kwekerij ’t Smallert die gepekeld, fluweelzacht van structuur en heel licht gerookt is, wordt juist geserveerd met een aardige kleurenwaaier aan milde zuren, zowel in de saus van karnemelk en rabarberwortel als van de iets zwavelige, gefermenteerde broccoli.

‘Belperknolselderij’ heet het tweede bord; een grapje omdat er zowel knolselderij als het Zwitserse peper-knoflookkaasje Belper Knolle in zit. Aan de vleeskant krijgen we er goede, handgesneden rundertartaar bij, maar het vegagerecht is nog beter: er ligt een ‘steakje’ van ingezouten, lichtgerookte en gestoomde knol (‘dry-aged’ noemen ze het dus, al is het proces totaal anders dan bij vlees), op een salade van knol, ‘augurkjes’ van ingemaakte knol, zachte, zoete crème van knol en tonkaboon en saus van het gefermenteerde sap. Knolselderij heeft een heftig aards-zoete en voor groente ook zeldzaam complexe smaak; het is erg cool om er door al die verschillende bereidingen achter te komen wat-ie allemaal kán. Het rauwe vlees leidt daarvan eigenlijk alleen maar af.

Bijzonder en lekker

‘Kool Kool Kool’ heet het volgende gerecht, waar een natuurwijn uit de Bergerac bij wordt geschonken (Bergecrac) die in eerste instantie nogal eiig en ‘luchtdicht’ ruikt. Het gerecht bestaat uit rolletjes savooiekool met zilte zee-alg, kastanjemiso, gebrande hazelnoot, knapperige boerenkool, en lekker zuur gefermenteerd rodekoolschuim. Het is best een beetje ingewikkeld allemaal, zeker met die gekke wijn erbij, maar toch trekken de zwavelige, funky en melkzuurtonen elkaar uiteindelijk goed in balans. Bijzonder en lekker. Een aardappel, geconfijt in noriboter zodat hij enigszins zilt is geworden, ligt in een rijke saus van gerookte visgraten, waarin ook wat oester is verwerkt en knapperige, kleurige viseitjes: heerlijk. Bij een soort open tortellino met cantharellen en zoete aardappel wordt een botersaus geserveerd op basis van een soort ‘sojasaus’ gemaakt van koffieprut, die het geheel iets superhartig-champignonroomsausachtigs geeft – ik snap het zelf ook niet helemaal, wat koji-fermenten met smaak doen blijft altijd een beetje een wonder.

Zilte aardappel geconfijt in noriboter met jus van visgraten, zilte groenten en viseitjes. Beeld Els Zweerink

Als hoofdgerecht is er langzaam gegaarde kalfsnek van de barbecue met Bergse ansjovis, kappertjes, rundergarum en gefermenteerde spruiten. We krijgen er een reusachtig mes bij, maar het gerecht is dermate zachtgestoofd dat je het ook met een lepel zou kunnen eten. De garum geeft het geheel een enorme diepte en kracht, alsof de vlezigheid wordt versterkt met een megafoon. Het vegetarisch hoofdgerecht is geroosterde bloemkool met een heerlijk aromatische currysaus, broodkruim, cashewnoot en een geinige, fijn lactische zuurkool die (in plaats van met de gebruikelijke witte kool) ook met bloemkool is gemaakt.

Een zeer volwassen dessert met ook weer allerlei interessante hoekjes en gaatjes is de rijpe vijg met hartigzoete zwarte koji-honing (een nogal bewerkelijk, wekenlang proces van fermentatie- en maillardreacties), héérlijk lichtbitter vijgenbladijs (‘van bladeren van de vijg van de buren’), crème fraîche, walnoot en een kletskop. Datzelfde geldt voor het groene-appeldessert met amandelpraliné en beenmerg, een koekje van sablédeeg, romige appelcrème en het komijn-achtige, prachtige blad van groene shiso. Het merg geeft de karamel een soort butterscotch-achtig, cholesterolrijk, beestig hoekje – zeer gaaf.

We zijn behoorlijk onder de indruk: Hemel en Aarde is een restaurant met grote ambitie. Hier en daar zijn gerechten misschien nog een beetje overdreven gecompliceerd, juist doordat het keukenteam zo lekker aan het freaken is met al die interessante technieken. Maar veruit het meeste is echt goed gedaan, en het lef en enthousiasme werken aanstekelijk.