Hartige appeltaart om indruk mee te maken

Beeld Oof Verschuren

De berging moest opgeruimd. Het was bijna knap hoe we al maanden over obstakels naar de vriezer, voorraadkast of het wijnrek wisten te klauteren.

Ooit verhuisden we naar dit dijkhuis en sommige dozen waren zelfs nooit uitgepakt. Die stonden nog net zo keurig in de schappen als ze er jaren terug waren ingezet. Nieuwe spullen groeiden ervoor aan, zoals de jaarringen van een dikke eik.

We leefden om die aangroei heen en accepteerden het, totdat er op een dag geen pad meer terug te vinden was door het bos-dat-berging-heette en er nodig moest worden gesnoeid.

De onuitgepakte dozen had ik natuurlijk dicht moeten laten en linea recta naar de stort moeten brengen, maar ik maakte de catastrofale fout ze toch even te openen.

Urenlang las ik oude agenda’s, bladerde ik door vergeelde opdrachten, oude feestfotootjes, dronken polaroids in vergane cafés en vervaagde plaatjes van mijn tweede hond Marie als baby, die ik zo lief vond dat ik ze in mijn agenda meedroeg, als een échte moeder met een portemonnee vol pasfoto’s.

In de volgende doos vond ik mijn skeelers. Ooit was ik zo verliefd als een jong konijn op de ijshockeyer waar ik nu al meer dan 25 jaar mee samenleef. Overmoedig schafte ik ook rolschaatsen aan, want ik wilde natuurlijk indruk maken. Ik aaide over de skates in de doos: nog steeds zo mooi, maar ook een relikwie van alle doodsangsten die ik uitstond als ik maar niet kon remmen en me keer op keer in bosjes liet vallen, uitweek naar zandbakken vol peuters of me met verve op dikke boomstammen kwakte.

De schaatsen belandden algauw in een doos die ik vervolgens 25 jaar lang meetorste, alsof ik die barbaarse krengen ooit nog zou aantrekken.

Ik bracht de rolschaatsen naar een vrijwilligerswinkel in de buurt en bakte die avond appeltaart voor het avondeten. Iets waarmee ik wél nog steeds indruk op de man kan maken. Hij schaatst overigens ook nooit meer, maar we zijn evengoed toch nog met elkaar vergroeid, als twee oude eiken.