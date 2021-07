Haar hele ziel en zaligheid ligt op het bord

Een indrukwekkende, gerestaureerde boerderij bij Winterswijk is de proeftuin van ‘kop-tot-kont-chef’ Nel Schellekens. Vanachter haar kachel (‘ik noem het mijn kookaltaar’) predikt ze luidruchtig en innemend de volle aandacht voor alle ingrediënten.

Wie? Nel Schellekens (58) verwerkt lokale ingrediënten van kop tot kont en van schil tot pit. Waar? In en rond de monumentale boerderij het Keunenhuis, Wooldseweg 127 Winterswijk keunenhuis.nl Wat? Op vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmiddag wordt voor € 57,50 p.p. een veelgangen proefmenu geserveerd, louter op reservering. Andere dagen op aanvraag.

Als Nel Schellekens u iets vertelt over walnoten, moet u als luisteraar niet verbaasd zijn als het gesprek uiteindelijk bij het castreren van varkens aanbelandt, om dan verder te gaan bij eikeltjeskoffie en het stikstofbeleid van de regering. Schellekens predikt met haar Achterhoekse keuken de korte keten: een transparante weg van boer naar bord en van grond naar mond met zo min mogelijk stappen. Maar haar spreken is geen keten, eerder een cascade waarbij ieder onderwerp vertakt en voortgaat, nu eens kabbelend, dan weer kolkend in een niet aflatende woordenstroom. Daarbij trekt ze steeds haar laden en kasten open om dingen te laten proeven uit potjes en flesjes, snijdt charcuterie af. Mósterd van wijnmost, kijk, dat is toch leuk? Die zoet ik trouwens met rauwe honing, die... Wacht, nu ga ik echt los hoor, je moet me waarschuwen als ik begin te ratelen, ik ga even die honing halen...’

Beeld Els Zweerink

Nel Schellekens verwierf de afgelopen tien jaar vooral bekendheid als onvermoeibare ‘kop-tot-kont-chef’, ‘orgaanvleesorakel’, en ‘mannenverslindster’ – vanwege haar aanhoudende pogingen om vlees waaraan in de gangbare keten vaak nauwelijks waarde wordt toegekend (zoals haantjes en bokken, maar ook de incourante delen als nieren en kloten) aan de vrouw te brengen. De snelheid en explosiviteit waarmee Schellekens praat en beweegt – Uitroep! Uitroep! Armgebaar! – staat in contrast met de bedachtzaamheid en rust die ten grondslag liggen aan haar kookstijl: een ingrediënt is nooit één ingrediënt, maar onderdeel van een structuur, die je kunt laten zien op het bord. Goed, zoogdieren en vogels produceren zuivel en eieren, maar zuivel en eieren produceren ook zoogdieren en vogels: mannetjesdieren vooral, die nauwelijks iets opbrengen en soms worden vernietigd. Groente en fruit komen van planten, die planten bestaan uit meer delen dan alleen die ene appel of prei. ‘Alles moet een plek krijgen’, zegt ze beslist. ‘We gooien hier niks weg.’

Schellekens groeide op in een horecafamilie in Brabant waar alle vrouwen aan de ‘kachel’ – het fornuis – stonden. 25 jaar runde ze De Gulle Waard in Winterswijk, samen met haar echtgenoot. In 2018 was de koek op. ‘Het restaurant was me in de weg komen te staan’, zegt ze, ‘terwijl ik zelf mijn stijl steeds duidelijker had ontwikkeld. Er kwamen ineens groepen chefs uit het Randstad die zeiden: ‘Kom maar op, Nel, we willen veertien gangen orgaanvlees!’ en tegelijkertijd had ik de gasten uit de buurt die gewoon vroegen naar hun tomatensoep en asperges. Ik voelde me opgesloten in die dichte keuken terwijl ik juist steeds meer dingen wilde laten zien, wilde laten beleven. Maar er was geen tijd en geen ruimte voor.’ Ze zette de boel te koop.

Beeld Els Zweerink

Het Keunenhuis

Toen was daar het Keunenhuis, een monumentale scholtenboerderij van Staatsbosbeheer, in het Achterhoekse Woold met een waterput, bijgebouwtjes, een monumentale, door de bliksem gespleten eik op een eeuwenoude es. ‘Deze plek, met al z’n landbouwkundige geschiedenis, past precies bij wat ik wil laten zien.’ Ze wonen in het voorhuis en hebben achterin de keuken – het altaar, zegt Nel. ‘Want ik ben een prediker, hoor. Ik hou van vertellen en uitleggen.’ Rond de deel en in de grote tuin is plaats voor al haar grote plannen: een kookschool, een bierbrouwerij, moestuin, een kaasmakerij, een kleine slagerij, een collegeruimte voor schoolklassen en verhalenmiddagen voor buren op leeftijd. Achter het huis grazen ossen, die ook weer op een bord zullen belanden.

Beeld Els Zweerink

De potjes en bakjes blijven maar komen. ‘Ik wil mensen altijd vertellen over het belang van zuur en vet in gerechten, maar ik gebruik geen olijfolie, geen citroen. Want ik haal het liefst alles van dichtbij. Daarom maak ik zelf mijn azijn van fruitafval, en gebruik ik allerhande lokale oliën. Hier: olie van pompoenpit, prachtig groen.

De diners die ze hier in de weekenden geeft, gaan evenzeer alle kanten op. ‘Het zijn avonden en middagen vol smaak en hectiek’, lacht ze. Maar de uitwaaierende stijl van Schellekens heeft een kern die naargelang de avond steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. ‘Heden en verleden, consumptie en productie, wat we eten en wat we afscheiden – het hoort bij elkaar. Dat wil ik mijn gasten hier leren, zodat ze mijn lessen ook thuis kunnen toepassen.’

Beeld Els Zweerink

Fruitazijn Neem fruitafval (bananen- en citrusschillen zijn niet geschikt, maar schillen, klokhuizen en beurse exemplaren van appel, peer, rabarber en meloen werken uitstekend) en doe ze in een schone glazen pot. Zet die op een weegschaal, zet ’m op 0, en voeg zoveel water toe dat ze net onder staan. Voeg dan per 250 ml water 1 eetlepel suiker of honing toe en roer goed met een houten lepel. Schenk er, als je dat hebt, een restje oude wijn of wijnazijn bij. Dek de pot af met een kaas- of theedoek, die je goed vastzet met een elastiek zodat er geen fruitvliegjes bij kunnen. Zet de pot uit de zon op kamertemperatuur en roer het mengsel één keer per dag – een witte schimmelwaas is geen probleem, maar bij groene, zwarte of blauwe schimmel moet je opnieuw beginnen. De suiker zal fermenteren tot alcohol en kooldioxide door de gisten in de schillen, en het mengsel zal licht bruisen. Nel laat de schillen in de azijn zitten en blijft steeds water en fruit toevoegen, maar als je niet zo veel azijn gebruikt als zij kun je de boel na een week zeven en verder laten fermenteren. Er zal een azijnmoeder ontstaan, die er uit ziet als een witte waas. Na tussen de 2 en 4 weken zal de alcohol zijn omgezet in azijnzuur. Je kunt ’m nu helder maken door het gezeefde vocht te bevriezen en dan op een fijne kaasdoek te laten ontdooien. Bewaar in flesjes. Maak de azijn indien gewenst op smaak met verse of gedroogde kruiden, specerijen of bloemen. Dragon en vlierbloesem werken erg goed.

Slaatje met aangezuurde groenten en pottenzuur Neem het pekelvocht uit een pot zoetzure of zure augurken, zilveruitjes, Amsterdams zuur of een combinatie (liefst met suiker in plaats van met zoetstof – check de pot). Doe het in een pannetje en voeg eventueel wat suiker toe. Kook in tot een siroop. Stoom de paarse bataat, rode ui en rode (spits-)kool een minuut of vijf in een stoompan en leg ze plat op een ovenplaatje. Druppel of spuit er azijn overheen zodat de kleuren mooi gaan ‘marmeren’ en strooi er wat zout overheen. Blancheer een paar handen verse doperwten of ontdooi diepvriesdoperwten. Maal ze in de keukenmachine tot een grove puree en maak die aan met wat verse of ingemaakte mierikswortel, olie en azijn en voldoende zout. Maak het bord op: kwast wat (liefst groene) mosterd op het bord en schep hier met een ijsschep drie bolletjes erwtenpuree op. Versier dit slaatje met de aangezuurde paarse groenten. Strooi er nog wat kappertjes of iets anders ingemaakts overheen (Nel gebruikt kappers van de Oostindische kers) lepel de siroop erover en versier eventueel met wat groene blaadjes of met wat verkruimeld ei.

Filmpje met Nel Schellekens over het eten van haantjes.