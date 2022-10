Groente mag lekker z’n gang gaan bij Boompjes, met prima resultaat

Restaurant Boompjes Beeld Els Zweerink

Boompjes Irenestraat 1, Overloon boompjes-restaurant.nl Cijfer: 7,5 Gerecht met nadruk op groenten. Overdag ook een brasseriekaart met lunch en borrel. ’s Avonds een drie- t/m zevengangenmenu (van € 39 t/m € 75). Open donderdag t/m zondag.

Het restaurant dat Boompjes heet, aan het centrale plein van Overloon, heeft rondom inderdaad een groot terras vol lage, geleide plataantjes. Ook van binnen is de zaak hélemaal groen, van de muren en de stoelen tot en met het plafond, en op strategische plekken zijn ornamenten opgehangen gemaakt van berkentakken. We vinden het daarom behoorlijk grappig om te zien dat schuin tegenover het restaurant óók nog een etablissement blijkt te zitten dat Partycentrum Bos heet. Als we aan de attente gastvrouw vragen of dit toeval is – ‘Tussen de Boompjes het Bos niet meer zien?’ schater ik, iets te hard – kijkt die ons niet-begrijpend aan. ‘Beide restaurants bestaan al erg lang, maar ik heb daar nog nooit over nagedacht’, zegt ze.

Dutch Cuisine

Vroeger heette het restaurant Onder de Boompjes en kookte René Brienen er een ster – hij verhuisde de boel later naar Roermond en zit inmiddels aan de Maas in Well. De huidige chef-eigenaar van Boompjes, Jaap Volman, werkte voor hem, en ook bij Bolenius in Amsterdam. Vooral dat laatste restaurant, waar hij lang souschef was, lijkt hem sterk te hebben beïnvloed. Met instemming proeven we hoe precies en aandachtig Volman is in zijn groentebereidingen – iets waar Luc Kusters van Bolenius zich al meer dan tien jaar mee onderscheidt. Ook is Boompjes aangesloten bij de mede door Kusters opgerichte horecabeweging Dutch Cuisine, die onder meer het gebruik van meer lokale groenten in de horeca predikt. Wie eenmaal is besmet met die plantenliefde komt daar meestal gelukkig niet meer vanaf.

We nemen plaats in de nog stille eetzaal, waar evenwel direct een playlist wordt opgezet met allerlei extreem lijzige akoestische versies van bekende rockballads – na twintig minuten Maroon 5 en Hoobastank zijn we al behoorlijk uitgeskyradiood, helaas gaat het de hele avond door. Bij het huisaperitief, een erg leuk bedacht lichtbitter drankje van lokale perenlikeur met bruisriesling het Fonkeltje van wijnhuis Overst in Voerendaal, komt ook al een aanlokkelijk bordje groentehapjes. Er is een pittige Oost-Indische kersbloem met honing erin, een soort sjoelschijf van slangenpompoen met groene kruiden, en een gevouwen pakketje van rettich gevuld met een Arabisch aandoende auberginepuree vol zwoele specerijen. Ook krijgen we een ouderwets champignonsoepje – erg lekker.

Op de website van Boompjes hebben we een driegangenkeuzemenu gezien, en een menu van vier tot zeven gangen, waarbij alle gerechten ook los te bestellen zijn. Maar nu we er zitten krijgen we geen menukaart, want de chef en serveerster staan maar met z’n tweeën – ook in Overloon is het personeelstekort voelbaar. Op zich is dat niet zo heel erg, omdat we toch een menu wilden nemen (tweemaal vier gangen waarvan een keer vega), maar het is wel fijn als er aan tafel even iets over deze aanpassing wordt gezegd. Soit.

gebakken schol Beeld Els Zweerink

Tuintje

Dan volgt voor ons allebei een paletje van groenten. De Franse chef Michel Bras maakte dit iconische gerecht als eerste in 1980 (‘Gargouillou’, noemde hij het – hij stopte er overigens ook ham in). Sindsdien is zo’n smaakvol opgemaakt ‘tuintje’, waarbij ieder onderdeel apart wordt bereid, een veel voorkomende eerste gang bij chique zaken. Ik vind het altijd een vrolijkmakend voorgerecht, omdat de samenstelling voortdurend met het aanbod mee verandert en het dus als het goed is echt een viering is van wat het seizoen biedt. Dat is bij Boompjes ook het geval: op het bord vinden we de laatste courgettes en gele sperzieboontjes van de zomer, ook al wat paddestoelen en een prachtig geel koolraapje, en verse witte boontjes, alles lauwwarm, minutieus gegaard, en heel zorgvuldig aangemaakt. Er ligt ook een fijne venkelpuree op het bord en wat ingemaakte rabarbercrème voor wat romig en zoet tegenwicht. Zeer geslaagd.

Ondertussen hebben we de wijnkaart bekeken, die – ook zeer Dutch Cuisine – een opvallend uitgebreide collectie Nederlandse en Belgische wijnen bevat. We bestellen van wijngoed Thorn de frühburgunder – een vroegrijp zusje van de pinot noir die je verder vrijwel alleen in de Duitse Ahr aantreft, maar het in Limburg blijkbaar ook prima doet. Als tweede gang krijgt de vleeseter een kloek stuk snoekbaars op bloemkool die bereid is als risotto, met mierikswortel en wat notig geroosterde boekweit. De vis is prima, maar het werkt eigenlijk nog beter bij de vegetariër die een heerlijk bruingeroosterd stuk bloemkool krijgt – zo proeven we in het gerecht het rauwe en pittige, het zachte en romige en het bruingebakken hartige van de bloemkool, en dat werk heel goed.

Bij de derde gang spelen de groenten opnieuw de hoofdrol. Zeldzaam lekkere zomertomaten van een kweker uit de buurt (zie kader) worden overgoten met een heldere tomatenbouillon met kaneel en rode peper. Er liggen allerlei kruiden en plantjes uit de tuin bij, en het geheel is intens aromatisch, geurig en verwarmend hartig, bijna als een goede curry. Voor de vleeseter ligt er ook nog een stukje gebakken schol bij – prima – en in het groentegerecht ligt een plak gegrilde alouette-aardappel, met rode schil. Dat werkt wat mij betreft minder goed, zowel wat smaak als textuur betreft.

Rommeltje

Het hoofdgerecht is voor de vleeseter een flink stuk ossenhaas, met daarbij koolrabi, gegrilde zilveruitjes, gepofte granen en een aardappelschuim. Het vlees is oké maar een beetje saai; het aardappelschuim is nogal mager en vlokkig, bijna scheerschuimachtig in plaats van lekker romig. Er ligt ook nog wat stoofvlees bij. De vegetariër krijgt een stuk opnieuw flink bruin geroosterde spitskool – bijna alsof hij uit de airfryer komt. Het is allemaal niet wereldschokkend, maar de smaak is prima.

Seizoensgroenten Beeld Els Zweerink

Het dessert valt echt uit de toon, want dat is een rommeltje: ijs van boerenjongens met een hoorntje ernaast, aardbeien, basilicumolie, crumble en banketbakkersroom. Het ijs smaakt wel enigszins rozijnig maar mist zowel de lekkere textuur van het gedroogde fruit als de kick van de brandewijn; de aardbeien zijn weinig smaakvol en de smaken passen eigenlijk gewoon voor geen meter bij elkaar. Het geheel voelt echt als een moetje en we vermoeden dat de aandachtige liefde die de chef voor groenten tentoonspreidt zich niet bepaald uitstrekt tot de desserts.

Desalniettemin hadden we een prima avond bij Boompjes.