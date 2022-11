Getroffen door de griep of een verkoudheid? Deze heilzame pompoensoep doet wonderen

Beeld Oof Verschuren

Het kan niet altijd feest zijn. Mijn lijf roept dit doorlopend, maar omdat ik doof ben hoor ik dat niet. De hele maand november was het feest: als kookboekauteur val je met je neus in de kookboekboter, want midden november is de kookboekenweek. De weg naar die week is al bijzonder feestelijk. Ik vierde nominaties en overwinningen, we vierden ons vak met de uitgeverij, de lezers, de boekhandelaren en alle thuischefs. Ik ontmoette veel andere kookboekenmakers, we wisselden recepten uit, proostten met elkaar en deden als laatste het licht uit. We vierden deze novemberweken door samen te koken, samen over eten en de bereidingen ervan te praten en we deelden recepten.

November was een mooie maand, het was voor ons al feest voordat het wereldwijd losbarst in december.

Maar ik zei het al: het kan niet altijd feest zijn, er moest ook elke dag gewoon worden gewerkt. Verkoudheid lag op de loer en legde me even plat. Hij duwde me op de bank, zette mijn telefoon uit en schonk hete thee in.

Ik hield de mok tussen mijn handen. ‘Wat wil je eten?’, vroeg de griep, die om de hoek kwam kijken. Soep, bibberde ik, ik snoot mijn feestneus.

Goed, zei de griep, als je alles van kop tot staart wil meemaken, moet je ook de minder leuke dingen slikken. Griep zuchtte, hief haar ogen naar de hemel en haalde een pompoen tevoorschijn. Ze verwarmde de oven voor en begon te hakken. De hele pompoen ging de soep in.

Toen ze klaar was schepte ze haar helende brouwsel in een diep bord, besprenkelde het met krokant toverspul en drukte het op mijn schoot. Het kan niet altijd feest zijn, maar loopt het leven even in de soep dan is dat gerecht er nog altijd.

Ik lepelde mijn bord leeg, deed een tukje en voelde me algauw best wel beter. Zo heet wordt-ie schijnbaar dus ook niet opgediend, een fijne gedachte.

Heilzame pompoensoep, van kop tot staart, met hartige granola

voor de granola 2 handjes zaden: zwarte en witte quinoa, pompoenpitten (pepita’s), sesamzaad, maanzaad, lijnzaad et cetera 3 eetl. witte tahin 2 eetl. ahornsiroop of honing 1 eetl. rode wijnazijn flinke snuf zout voor de soep 1 hele butternut pompoen (ca. 1 kg) 2 x 2 eetl. olijfolie 1 eetl. paprikapoeder 1 eetl. szechuanpeper, uit de vijzel ½ eetl. korianderzaad, uit de vijzel 2 flinke sjalotten, in ringen 2 tenen knoflook, fijngehakt 2 blikken (à 400 gram) datterini of kerstomaat de fijne rasp van 1 citroen, plus sap 3 eetl. tahin, plus extra scheut pompoenpitolie

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snij de pompoen in stukken, hij hoeft niet geschild, maar verwijder wel de pitten en draden. Spreid de stukken uit op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrooi met 2 eetlepels olijfolie, de helft van de specerijen en een wuif zout.

Rooster ongeveer 35 minuten (afhankelijk van de grootte van de pompoenstukken) tot de randjes donker kleuren en het pompoenvlees gaar is.

Maak intussen de krokante granola door alles met elkaar te vermengen en uit te spreiden in een ovenschaal of klein bakblik. Schuif het de laatste 15 minuten bij de pompoen in de oven en schep het halverwege de baktijd om zodat het niet verbrandt. Laat het helemaal afkoelen.

Fruit de sjalot met de knoflook en 2 eetlepels olijfolie in een zware pan tot ze zacht wordt en licht gaat bruinen. Roer de laatste minuut de rest van de specerijen erdoor. Giet de tomaten uit blik erbij, giet water in de blikjes en giet de inhoud daarvan ook de pan in. Breng aan de kook. Voeg de geroosterde pompoen toe en laat de soep op laag vuur 15 minuten sudderen. Draai hem dan in een blender helemaal glad. Duurt even, laat maar even draaien voor een mooi glad resultaat.

Roer dan bijna alle citroenrasp erdoor en een flink kneep sap. Breng de soep op smaak met zout en eventueel nog wat (Szechuan-)peper naar smaak.

Maak hem romig door er tahin door te roeren en dien op in diepe borden, bestrooid met krokante granola, de rest van de citroenrasp, een krul extra tahin en een drup pompoenpitolie, of olijfolie als u dat niet heeft.

Opmaaktip

De krokante zadengranola is ook heel lekker op salades, op een kom hummus of over toast met geprakte zachtgekookte eitjes.