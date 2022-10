Een yogarestaurant met blissballen én bitterballen: Hiske is positief verrast

Flow is een yogaschool in Delft met een prettig en prima geprijsd restaurant, waar de wellnessgedachte zich ook welwillend uitbreidt naar bier en bitterballen.

Flow Yoga & Food De Groene Haven 302, Delft

flowyogaandfood.nl

Cijfer 8-

Vegetarisch/vegan restaurant bij een yogaschool. Voor- (circa € 10), hoofd- (circa € 17) en nagerechten (circa € 6,50), plus wisselend maandmenu € 36,50. Ook ontbijt, lunch, snacks en allerlei zoete dingen.

Van lezers ontving ik al een aantal enthousiaste mails over Flow Yoga & Food: een grote nieuwe yogaschool in Delft met, geloof het of niet, een even aanpalend als uitstekend restaurant. Het bedrijf, dat huist in een van de vele nieuwbouwprojecten rond het station, is in handen van een vriendelijk Delfts stel. Zij had jarenlang een café in de binnenstad, maar stortte zich daarna op ‘ontwikkeling op het persoonlijk vlak’ – daar hoort yoga natuurlijk bij. Hij was chef-kok en cateraar, en verdiepte zich in de plantaardige keuken. Op het eerste gezicht allemaal heel sympathiek.

Toch twijfelde ik. Ik heb op zich niks tegen yoga; sommige, zo niet al mijn beste vrienden (v) doen aan yoga. Ikzelf lijd desalniettemin aan een lichte allergie voor alles wat al te opzichtig ‘wellness’ wil zijn. Een klonterige samensmelting van praktijken, idealen, esthetiek, semi-spiritualiteit en pseudowetenschappelijke inzichten, waarbij blakende Gwyneth Paltrow-achtigen de wereld (v) van al haar problemen komen redden met rozenkwarts gezichtsrollers, chiapudding, orthomoleculaire suppletie, reiki 1-cursussen en geurkaarsen van 80 euro. Precies dat soort dingen zie ik aan de horizon opdoemen als ik lees over een yogarestaurant.

Smoothiebowls en blissballen

Lang verhaal kort: dat viel allemaal reuze mee. Ten eerste is de yogastudio zelf helemaal aan de andere kant van het gebouw, dus je hoeft tijdens het eten niet naar sportende mensen te kijken – altijd nogal een eetlustremmer. Het restaurant is geheel vegetarisch en grotendeels vegan, zonder dat daar ergens specifiek melding van wordt gemaakt.

Op de kaart staan wel een aantal van die typisch wellnessachtige happen als smoothiebowls, golden milk (warme melk met specerijen, goudgeel van de kurkuma) en blissballen gemaakt met dadel en rauwe cacao (snoep voor mensen met wittesuikerangst). Maar we zien ook bitterballen, patisserie, huisgemaakte limonades, goeie koffie, thee en wijn.

Bao buns met pulled jackfruit en Hoisinsaus. Beeld Els Zweerink

Je kunt er de hele dag terecht, voor een uitgebreid ontbijt, een lunch met tosti, ramen of bibimbap tot een borrelhap. ’s Avonds is er, naast de vaste kaart met voor-, hoofd- en nagerechten, ook nog een maandelijks wisselend driegangenmenu. Uit de hele kaart spreekt een soort weldadige toegeeflijkheid aan waar je dan ook maar zin in zou hebben; wellness-in-de-breedte waarbij wel met aandacht is nagedacht over de herkomst van ingrediënten en hoe die zijn bereid, maar ook plek is voor lokaal gebrouwen biertjes en gefrituurde snacks.

Fitte veertigers en vijftigers

We beginnen dus in de herfstzon met een biertje van Delftse Brouwers, uitstekende, knapperige bloemkoolwings en kaaskroketjes. Het terras ligt pal op het zuiden en heeft (mits voorradig) de hele dag zon. Binnen is er een modische, frisse inrichting met pastelkleurige, ribfluwelen banken tegen betonnen muren, natuurlijke materialen als blank hout, kurk en rotan en een grote hoeveelheid opvallend levenslustige bananenplanten. De zaak wordt bevolkt door vrolijke, fit uitziende veertigers en vijftigers (v met hier en daar een m).

De truc bij goede veganistische gerechten, leerde ik eens van een chef, is het stapelen van verschillende groentebereidingen, smaken en structuren én het slim toevoegen van hartige en vette tonen. Daar zijn ze bij Flow ook goed in: bij vrijwel ieder gerecht zit een kleine pickle, iets knapperigs-notigs, iets romigs, een lekker slaatje of een saus, rauwe en gare groenten.

bloemkooltaco’s Beeld Els Zweerink

De twee kleine bloemkooltaco’s (voorgerecht, € 9,50) zijn daar een goed voorbeeld van. Op prima maistortilla’s zit lekker geroosterde bloemkool met specerijen, haverroom met limoen, ingelegde rode ui, rode salsa en chimichurri , wat knapperig gepofte rijst en granen: smakelijk, pittig en aromatisch.

Goede samenstellingen

Het pastagerecht (snijboonspaghetti met fregole, € 10,50) is niet vegan maar vegetarisch, en daar hebben ingrediënten eerder de neiging elkaar in de weg te zitten. Het gerecht is wat vol, met én balletjespasta én gremolata én schuim van parmezaan én drie gebakken kwarteleitjes én een knoflook-broodcrunch én een dukkha-achtig mengsel met pijnboompitjes – maar lekker is het wel. Alles is goed op smaak, en er zit ook wat pit in.

Op het tijdelijke menu kiezen we ook weer een prima samengesteld gerecht van gestoomde buns met pulled jackfruit (zie kader) en hoisinsaus, zoetzure mini-komkommer en little gem, wortel-rodekoolsalade met cashewnoten, zoete aardappelfrites met sriracha-mayonaise. Die frites hebben we nog nooit zo lekker gegeten: ze zijn extreem krokant met een fijn zetmeeljasje (de truc met zoete aardappelfrites is dat je ze even moet paneren).

De pulled jackfruit is wat aan de waterige kant, en de wortel-koolsalade is helemaal niet aangemaakt, dat is jammer. De Libanese köfte van paddestoelen, geboetseerd aan een spies, mist ook een beetje vet; maar met het bijgeleverde platbrood, labne, pittige groenten en zwarteknoflookdressing samen is het wel lekker.

Als dessert kiezen we van de patisseriekaart een stukje veganistische kokos-karameltaart die voorbeeldig is gemaakt: luchtig, een beetje klef en heerlijk zoet met stukjes karamel. Ook de chocolade-koffiemousse (€ 7, geserveerd in een glas) is erg goed: op de mousse ligt uitstekende bittere espresso-granita, een soort butterscotch van kokosmelk en een grote bol vanille-ijs.

Flow Yoga & Food is slim bedacht en prima uitgevoerd.