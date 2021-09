Een wijnmaker in haar wijngaard op video maakt onbekende wijn bemind

Supermarktwijnen komen van superwijnbedrijven – super in kwantitatieve zin. Dat begrijpt iedereen. Die doen het beter en beter, heus, maar karaktervolle wijn zul je er niet zo snel vinden. Zeer aardig daarom dat Grape District ons laat kennismaken met de kleinere wijnmakers. Op de flessen uit hun serie met die naam staat een QR-code die je naar een filmpje voert. ‘Io sono Stefania, eigenaar van de Azienda Colpaola’, vertelt signora Porcarelli recht in de camera en laat zien dat ze haar hoge hakken verwisselt voor rubberlaarzen als ze de wijngaarden ingaat.

Een mooi voorbeeld, zeker ook in vineuze zin, want haar verdicchio di matelica is een fantastische witte wijn. Iets minder bekend dan de verdicchio van het veel grotere buurgebied Castelli di Jesi en met een toverdrankachtige impact, zinderend, telkens weer nieuwe vergezichten tonend. Vreselijk moeilijk om etiketjes te plakken op de geuren, maar dat hoeft ook niet. Dan valt bij proevers al snel de term ‘mineraal’, maar dat is slechts de aanduiding als we het verder niet meer weten. Sereen, koel, als prachtig gesteven en gestreken damast. Zeer goed.

Colpaola Verdicchio di Matelica 2020

Grapedistrict.nl, € 10,99

Prijs/kwaliteit 9+