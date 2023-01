Een nieuw jaar vraagt om een goed, voedzaam begin: daarom maakt Yvette soepige bonen met spinazie

Bonen met spinazie. Beeld Oof Verschuren

Een leeg jaar voor me en een heel leeg hoofd na het jaar dat achter mij lag. Januari begon nu pas echt; het had overigens geen dag later moeten komen.

Eind december vulden we de auto met onze laatste energie, een berg boeken, ons laatste sprankje goede zin en een – eeuwig opgewekte – hond en begonnen aan de reis naar het groene eiland achter het Verenigd Koninkrijk.

De reis is lang, maar elke kilometer die we verslinden stopt ook weer iets in ons terug. Alsof dat nodig is om de aankomst in West Cork nog fijner te maken. De reis begint doorgaans zwijgend. Maar onderweg beginnen we langzaamaan te praten; eerst over niks, maar dan over van alles. En als we niet praten luisteren we, naar elkaar, en als dat even niet hoeft naar spannende podcasts of mooie hoorspelen en nu en dan naar de hond. We stappen met hem uit voor een blokkie om door een Engels plantsoen of door de havens. We snuiven de frisse winterse zeelucht op op zee. Elke stap die we dichter zetten naar het Ierse huis vult onze batterij en daarmee ons hoofd.

Nu we weer in Ierland zitten voel ik hoe leeg ik was, die batterij die vorige week nog knipperde is inmiddels stabiel. We doen het weer, de rust is neergedaald. Door het raam in de serre zie ik de man op grote laarzen door de tuin gaan, de hond er springend achteraan, de zon schijnt, het waait af en toe en soms regent het. Het is net het leven zelf. Ik zet bonen op in de keuken en por in de haard. Ik krijg zin in alles zonder onzin, dingen die je voeden. Het hoofd en de maag. Januari is het begin van alles, een vrolijkmakende, betekenisvolle maand. Ik heb er enorm veel zin in, ik hoop u ook.

We beginnen het jaar dus goed, met een écht gerecht, dat u voedt, zonder kul. Laat dit het motto voor het nieuwe jaar zijn.

Soepige bonen met spinazie

voor de spinaziesaus, chimichurri-stijl

handvol verse spinazie

1 bosje (15 gram) oregano

2 tenen knoflook

4-5 eetl. rode wijnazijn

1 theel. komijnzaad

1 theel. karwijzaad (alle zaden kort geroosterd in een droge koekenpan)

½ theel. kaneel

snuf chilivlokken

zout naar smaak

4-5 eetl. olijfolie voor de bonen

3 flinke sjalotten, in dunne halve ringen

50 ml olijfolie, plus extra

4 tenen knoflook, in schijfjes

1 theel. korianderzaad, grof gemalen

zeezout en versgemalen zwarte peper

3 stengels bleekselderij, in fijne blokjes

250 gram spinazie

400 gram droogbonen: een enkele soort of een mix, bijv. black-eyed peas, zwarte-, kidney-, cannellini-, en limabonen geweekt en voorgekookt (óf 800 gram bonen uit 2 blikken, afgespoeld en uitgelekt)

ca. 1 ruime liter bonenkookvocht of groentebouillon

drup olijfolie

Maal de ingrediënten voor de chimichurri, behalve de olijfolie, met ruim de helft van de azijn in een keukenmachine of hakmolen tot een grove saus. Laat de machine draaien terwijl u de olijfolie er in een dunne straal bij giet. Roer er nog een drup azijn door als dat volgens u nodig is, een beetje zurige saus is bij dit gerecht wel lekker. Breng zo nodig verder op smaak met zout en chilivlokken.

Fruit voor de soepige bonen de sjalotten in ruim olijfolie in een stoofpan met dikke bodem ongeveer 10 minuten tot ze zacht en zoet zijn. Bak de knoflook met het korianderzaad 1 minuut omscheppend mee met een flinke snuf zout. Voeg de bleekselderij, spinazie en 1/3 van de gekookte bonen toe en giet de bouillon erbij.

Breng de stoof aan de kook en laat 20 minuten zachtjes koken tot de groenten zacht zijn. Proef en breng de stoof verder op smaak met zout en peper. Zet de staafmixer in de pan en pureer hem bijna glad. Voeg nu de rest van de bonen toe. Laat ze doorwarmen.

Schep de soepige bonen in voorverwarmde diepe borden en lepel er royaal chimichurri over. Giet er gerust nog een scheut olijfolie over en bestrooi naar smaak met meer chilivlokken.

Opmaaktip

De soep laat zich eeuwig opwarmen. Verwarm het restje in een koekenpan en breek er een of meer eieren in. Rasp er wat parmezaan over. Serveer als ontbijt of lunch.