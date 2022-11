Een druifje met vele namen: lekker fris en knapperig, met een aroma van viooltjes

Zou het eigenlijk niks meer zijn dan de aloude Nederlandse sympathie voor de underdog? Het romantische ophemelen van klein en fijn, een omgekeerd calimerocomplex? Enkele jaren geleden jubelde ik al eens over het druifje dat vernatsch wordt genoemd, in Zuid-Tirol. De Italianen noemen het schiava, de Duitsers trollinger, wat afgeleid is van ‘tirolinger’. Geen reputatie, behalve dat Mussolini de van vernatsch gemaakte Sankt Magdalener, scusi, Santa Maddalena, tot de beste wijnen van Italië verklaarde, samen met Barolo en Barbaresco. Mallerd.

In het Duitse Württemberg blijkt trollinger de meest aangeplante druif voor rode wijn; toedeloe Calimero. Op Weingut Idler maakt men behalve puike riesling twee biologische trollingers en de duurste, het zal weer eens niet, beviel mij bovenmatig. Alte Reben hè, oude wijnstokken, die geven toch telkens weer de beste wijn. Reken op een verhelderend lichte rode met kern, transparant van kleur, lekker fris en knapperig, met een aroma van viooltjes en zelfs wat kirsch, en een bittertje toe voor de grote mensen. Een uurtje koelkast doet hem nog meer stralen. Groots bij rookworst en boerenkool, maar ook bij fettuccine alla bolognese. Und Sauerkraut, selbstverständlich.

Idler trollinger alte reben strümpfelbach, Württemberg, biologisch.

Erasmuswijnen.nl, € 14,50.

Prijs/kwaliteit: 8,5