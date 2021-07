Deze witter dan witte zeewijn is er een voor francofielen

Er zijn Franse wijnen, maar ook francofiele wijnen. Wijnen voor francofielen, bedoel ik. Muscadet is er zo een. Blind geproefd in een brede opstelling zou hij er niet echt uit knallen. Bij francofielen daarentegen gaan de oogjes glanzen als je erover begint. Ah, Muscadet! Monding van de Loire, plateaux de fruits de mer, Bretagne, scheepjes bij eb in de modder, oesters en garnalen en die – haha – rottig taaie zeeslakken, bulots! Daar kun je nauwelijks wat anders bij drinken dan Muscadet. Als je niet uitkijkt roept iemand iets over ‘zilte smaak’, door ‘zoutkristallen op de druiven’. Onzin, maar een goed verhaal is nooit weg. Muscadet is een on-moderne wijn, want geurarm. Met muskaat heeft het niks te maken, hier is de druif de melon de Bourgogne, ook al groeit hij bij de Atlantische Oceaan. Flitsende technieken stellen dito wijnmakers echter in staat alles uit een druif te sleuren wat erin zit. Proef de Première Escale van Ménard-Gaborit en verbaas u. Aromatisch, prettig fris, zonder dat schrale van weleer. Smaakt witter dan wit, oesterig, een zeewijn om te zoenen; je hoeft er niet eens francofiel voor te zijn.

Muscadet 1ère Escale Beeld -