Deze witte bergwijn (9-) voorjaart de neus in met passievrucht en eucalyptus

Malvasia, het is een druivenras waarover je verrukkelijke verhalen kunt vertellen. Dat het uit Griekenland is gekomen, in een duistere periode met Venetianen en Byzantijnen en middeleeuwse potjes landjepik. Dat de naam ‘monevasia’ verbasterde tot hij uitkwam bij ‘malmsey’ (de Engelsen over Madeira) en ‘malvizeie’ (de 16de-eeuwse Hollanders). Dat de Toscaners er hun vin santo van maken en de beroemde woestijnkuilen op Lanzarote dikwijls ruige struikwijnstokken met malvasia bevatten. Naspeuringen op druivenrasterrein, ‘ampelografie’, tonen echter aan dat malvasia helemaal niet één variëteit is, maar een hele trits. Die geen van alle uit Griekenland komen.

In het grauwe licht van deze teleurstelling is het dan fijn dat er een glas van de malvasia van Fabulas op tafel komt, uit de Abruzzen. Welke variëteit zetten ze er niet bij. Is het de bianca di Candia? De bianca di Basilicata, de bianca lunga? Nee, misschien is het wel de malvasia del Lazio, die verwant is aan de muskaatdruif. Want deze witte geurt uitbundig, voorjaart de neus in met passievrucht en eucalyptus. De smaak is opwekkend droog en sappig, de alcohol fijn bescheiden. Bergwijn uit Zuid-Italië, je proeft de lente.