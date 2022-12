Deze geurige port is niet voor ‘bij de kaas’, hij verdient zelf een hoofdrol als dessert

Glaasje port bij de kaas? Graag. Tenminste, als je Nederlander bent. Fransen kennen dat niet, die drinken hun allerbeste rode bij het kaasplateau. De Engelsen dan? Jaja, die schenken port, maar alleen bij Stilton. En zij hebben gelijk. De Fransen niet en wij al evenmin. Er bestaat geen wijn die bij alle kaassoorten past. Die zijn te divers. Bij oude en blauwaderkaas is port best een aardig idee. De eerbiedwaardige fles van vandaag daarentegen is er eentje die zelf een dessert is. Je mag hem presenteren bij gebak, bij vijgen, bij roquefort en zelfs bij ijs, maar een bescheiden koekje ernaast, zoet of zout, is eigenlijk al genoeg.

Vintage port, met een jaartal, is een kostbaar, bijzonder product dat je jaren in je eigen kelder laat rijpen. De colheita 2013 van Warre’s is iets heel anders. Die is voor ons gerijpt, niet in de fles maar op vat, waardoor hij bruin is geworden, de taankleur van het woord tawny. Geurt naar rozijnen, walnoten en gedroogde vijgen, smaakt intens zoet en rijk. Wat mij betreft een heuse kerstwijn, tot en met een zeventigste kerstdag.

Warre’s Otima colheita 2013 Beeld .