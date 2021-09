Deze aubergines zijn speciaal voor moeilijke dinertjes: gruwelijk lekker en knoeivrij

Auberginewaaiers uit de oven Beeld Oof Verschuren

Pas zat ik aan een diner. Het was een beetje een ongemakkelijk gezelschap, ik voelde hoe iedereen zich inspande om er maar het beste van te maken. De gastheer en zijn vrouw hadden zich eveneens gigantisch ingezet: de tafel was mooi gedekt met een glanzend tafelkleed, tweemaal gepoetst bestek en mooie glazen. Het gezelschap schoof aan. Er werd een conversatie in gang gezet die min of meer moeizaam verliep, waarschijnlijk omdat veel gasten, waaronder ik, er met geknepen billen zaten, bang om het gesprek nog ongerieflijker te laten verlopen.

Ik maakte een praatje met links en rechts, de schalen werden doorgegeven. We schepten op, we aten, we glimlachten naar de overkant. Ik deed zo erg mijn best dat ik mijn hand niet kon stilhouden toen ik met een theelepel de dressing uit een piepklein kommetje over mijn bordje veldsla schonk. Ik lekte een druppel op het kleed. Normaal zou ik me meteen geëxcuseerd hebben, maar de gastvrouw was me al voor en riep: ‘O, maar weet je wat nou zo makkelijk is? Ik gooi dat kleed straks zo in de was!’ In mijn oren klonk het als: ‘Trut, als ik die vlek daar maar uitkrijg.’ Ik voelde me nog kleiner worden, ik was ineens 12 jaar oud.

Ik vertelde aan mijn moeder over mijn verjongingskuur, die zich direct een gelijksoortig ongemakkelijk moment herinnerde uit haar verleden, waarbij ze aan de deftige tafel van haar schoonouders – mijn grootouders – zat. Een tafel vol antiek, decorum en kristal. De familie was gepoederd en mooi aangekleed, met oorbellen, chokers en pochet. Mijn moeder zat er, met geknepen billen in haar nieuwe jurk, panty in ongemakkelijke hakken, tussen haar stijve schoonmoeder en een oudoom in.

Men gaf de schalen door en uit pure paniekspanning goot mijn arme jonge moeder de volledige inhoud van de juskom recht in de schoot van mijn grootmoeder.

Ze voelde zich toen niet eens twaalf, ze wilde verdwijnen in het niets, in nul.

Ik bedacht direct een gerecht dat niet kan lekken bij het doorgeven, puur om deze situaties voor te zijn. Waarbij de saus heerlijk romig is, maar u het echt bont moet maken om die van het bord te laten lopen. Een ultiem gerecht voor moeizame dinertjes. Maar het is bovenal gruwelijk lekker, zie nu maar eens ongemakkelijk te blijven, bij zo’n blijmakend hoofdgerecht.

Auberginewaaiers uit de oven met geroosterde-cashewsaus

cashewsaus 200 ml olijfolie 1 flinke bos bosui (5-6 stuks) 200 gram ongezouten cashewnoten Kneep citroensap Snuf zout aubergines 4 kleine of 2 grote aubergines Zeezout en versgemalen zwarte peper

Verwarm de oven voor op 200 graden. Verwarm de olijfolie in een steelpan. Snijd de bosui in ringen en voeg ze samen met de cashewnoten aan de olie toe. Draai, als het begint te koken, het vuur lager en laat de noten zachtjes bruinen. Dit duurt gerust 15 minuten. Zet een zeef op een kom en giet de geurige olie erop. Schep een ruime eetlepel gefrituurde bosui en cashewnoten uit de zeef en houd die apart.

Draai de rest helemaal glad in de blender, samen met 150 ml water, een kneep citroensap, zout en peper. Het mengsel mag zo dik worden als volle yoghurt. Als het even staat zal het nog dikker worden, dus wacht even met meer water toevoegen als u nog niet tevreden bent.

Snijd de aubergines vanaf de kroon in de lengte in waaiervorm. Laat de kroon eraan zitten en druk de lamellen iets uit op een bakplaat. Besmeer ze van voor en achter met de opgevangen olie, bestrooi met zout en peper.

Bak in de hete oven in ongeveer 35 minuten gaar. Bestrijk ze tijdens het bakken nog een keer of twee met wat olie en trek daarbij de lamellen iets uit: als ze gaarder worden gaat dat makkelijker.

Maak met een lepel een mooie laag cashewsaus op een serveerbord en leg de gare auberginewaaiers er op. Hak de achtergehouden cashewnoten grof en strooi ze met de uitgebakken bosui over de schaal. Dien op… zonder knoeien!

Opmaakrecept:

Overgebleven olie bewaren om in te bakken of voor een overheerlijke dressing. Overgebleven cashewsaus is warm of koud zalig als dip, op brood of als saus bij geroosterde groenten, vis op kip. Koude aubergine is de volgende dag ook lekker als borrelhap.