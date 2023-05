De Volkskeuken: wraps met chilibonen

Lentewraps Beeld Loethe Olthuis

Soms wil je gewoon even gemakkelijk eten: iets dat snel klaar is, zonder ellenlange ingrediëntenlijst en met niet teveel moeite. Kant en klare pizza of ovenfrietjes gaan me net te ver, bovendien zijn die helemaal niet zo snel te maken als iedereen denkt. Wraps zijn dan mijn toevlucht. En afgelopen weekend was ik zo moe, dat zelfs nadenken over de vulling me te veel was. Dus kocht ik voorgesneden uiensnippers en een blik kant en klare chilibonen in tomatensaus en dat bleek best te hachelen.

Zeker met wat extra groenten erbij – puntpaprika’s schoonmaken is niet echt een klus – en wat lente-achtigs: sla en citroen. Kaas raspen doe ik altijd zelf, prima te bewaren in de vriezer. Overigens kun je de uisnippers vervangen door 2 gewone uien en eventueel een snuf gemalen komijn toevoegen. Ook lekker. Zelfs wederhelft Ronald was tevreden, al vond hij het ‘voor jouw doen wat simpel’. Moet een keer kunnen, toch?

Ingrediënten

2 eet. olijfolie + extra voor invetten 150 g gesnipperde ui of 2 uien, gepeld, fijngesnipperd 2 rode puntpaprika’s, schoongemaakt, in dunne kleine reepjes 1 blik chilibonen in tomatensaus, netto 410 g sap en rasp van ½ citroen of limoen ca. 100 g geraspte extra belegen kaas (komijn, tabasco) 4 grote (volkoren) tortillawraps 1 kropje little gem-sla

Verhit de olijfolie in een wok of braadpan en roerbak de uiensnippers 8-10 minuten op laag vuur. Voeg de paprikareepjes toe en bak nog een paar minuten mee tot de reepjes iets zacht, maar nog wel knapperig zijn. Meng de chilibonen erdoor en eventueel een klein scheutje water waarmee je het bonenblik uitspoelt. Dan de helft van de geraspte kaas en de citroenrasp (en komijn) erdoor. Maak pittig op smaak af met wat citroen- of limoensap, zout en eventueel tabasco.

Verwarm de oven voor op 160°C (hetelucht) of gebruik de magnetron (één na hoogste stand). Vet de ovenschaal in met olijfolie. Verdeel over elke wrap een kwart van het bonenmengsel. Rol de wraps luchtig op en leg ze naast elkaar in de ovenschaal. Bestrijk de bovenkant van de wraprolletjes licht met olijfolie. Verwarm de wraps in de oven of magnetron tot ze goed heet zijn: hoe lang precies, hangt af van de begintemperatuur. Snijd intussen de stronk van het slakropje, snijd het in de lengte in kwarten en snijd de kwarten overdwars in reepjes. Meng de overgebleven kaas erdoor. Verdeel het sla-kaasmengsel over de hete wraps en eet direct.