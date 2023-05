De Volkskeuken: witlof in een krokant kruidenjasje

Witlof met een krokant korstje. Beeld Tallina van den Hoed

‘Alles gaat nog veel duurder worden’, somberde de krant afgelopen week. ‘Pff’, dacht ik, terwijl ik mijn winkelwagentje langs het groentenschap duwde, ‘alsof het allemaal al niet duur ís!’ Maar toen kwam ik bij de witlof. Niet duur. Die was hetzelfde als altijd, leek het wel: mooi, wit en knapperig, en goedkoop dus. Mooi, die ging mee.

Wat zou ik er eens mee maken? Witlofsla met appel, oude kaas en pesto? Stronkjes in ham en kaas op aardappelpuree uit de oven? Ze bakken met honing, azijn en hazelnoten? Of op z’n Vlaams, onder een koesterende laag heerlijke bechamelsaus?

Witlof was vroeger erg bitter, maar dat héle bittere is eruit geteeld. Rauw is het fris en knapperig, maar gaar verdiept de smaak zich. Als je het zachtjes bakt met wat honing wordt de smaak nog spannender, en met wat tomaatjes en een knapperig kruidenkorstje heb je helemaal een heerlijk gerecht. Het paneermeel kunt u ook zelf maken van oud brood, dan is het nog goedkoper.

Ingrediënten 500 g witlof 25 g boter 1 eetl. honing zout, peper 100 g paneermeel 1 teentje knoflook ½ citroen 1 theel. gedroogde tijm 1 theel. gedroogde oregano 3 eetl. olijfolie 20 g zeer fijn geraspte Parmezaanse kaas 100 g snacktomaatjes

Verwarm de oven vast voor op 180 graden. Snijd de stronkjes witlof in gelijke, niet te grote parten. Snijd het kontje eraf. Verhit de boter in een koekenpan. Zodra de boter begint te bruinen, schikt u de witlofstronkjes met een snijvlak naar beneden in de pan. Laat ze 5 minuten bakken op middelmatige hitte. Keer de stronkjes en druppel de honing eroverheen. Laat ze weer 5 minuten bakken. Keer ze weer, zet het vuur iets hoger zodat ze echt bruinen. Bestrooi met wat zout. Zodra de witlof zacht is, kan het vuur uit.

Maak het kruidenkorstje. Meng het paneermeel met wat zout, peper, een teen knoflook uit de pers, de tijm, oregano, Parmezaanse kaas en geraspte citroenschil. Knijp er een plakje citroen boven uit en meng de olijfolie erdoor.

Vet een ovenschaal in, schik de stronkjes witlof erin en leg de snacktomaatjes ertussen. Bedek met het paneermeelmengsel, druk het ietsjes aan en bak het in 20 minuten tot de tomaatjes gaar zijn en het korstje krokant. Verdeel het over twee borden en schik er wat plakjes citroen bij.