De Volkskeuken: Venkel als hapje

Venkel en groene asperges met gerookte haringmayonaise. Beeld Sake Slootweg

De vriend die ik geroosterde venkel met parmezaan voorzette, biechtte op dat hij eigenlijk nooit venkel at. Net toen ik hier luidkeels tegen wilde protesteren, herinnerde ik me dat er een tijd was dat ik de venkel zelf ook oversloeg.

Jarenlang zag ik de knol in de supermarkt naast de koolachtigen liggen en had geen idee dat er zo’n fantastische anijssmaak achter verscholen ging. Ik liep er altijd straal voorbij op weg naar de broccoli.

Een salade van geraspte venkel met enkel zout en citroensap gemaakt door een vriendin bekeerde me. Ik houd van venkel. Daarom was ik ook zo blij om de groente vorige week op vakantie in de Marken in Italië in volle glorie aan te treffen. Overdag in de supermarkt lagen prachtige gave exemplaren in verschillende formaten met lonkend vers groen eraan en de witte buitenkant knisperde kakelvers onder mijn vingers. ’s Avonds in het restaurant zat het groen verwerkt in een pastasaus met rode poon en olijven.

Tevreden met mijn venkelmiddag en venkelavond wilde ik me de volgende ochtend vergrijpen aan een ontbijtbuffet vol Italiaanse cakes, toen iets bij het fruit mijn aandacht trok. Daar, naast de bakjes met ananas, stonden stukjes venkel keurig gesneden in borrelglaasjes op de ontbijtgasten te wachten. Van venkelavond kon ik zo door naar de venkelochtend. Kortom, venkel is altijd een goed idee. Eet bijvoorbeeld als borrelhap met haringmayonaise erbij, een zelf geïmproviseerde variant op de saus van de welbekende vitello tonato.

Ingrediënten 150 g bradofilets, koud gerookte haring (2 visjes) 2 ansjovisfiletjes uit blik 1 eetl. mosterd 2 eierdooiers Sap van ¼ citroen 150 ml zonnebloemolie 150 g groene aspergetips 1 venkel

Verwijder het vel van de haring en doe met de ansjovis, mosterd, eierdooiers en citroensap in een keukenmachine. Laat de machine een minuut draaien tot de vis helemaal fijn gemalen is en schenk de olie er dan in een flinterdun straaltje doorheen. Mijn saus wordt iets minder dik dan gewone mayonaise.

Hussel de aspergetips door wat olijfolie en bak ze enkele minuten op hoog vuur in een koekenpan tot ze gaar zijn en her en der bruingeblakerde randjes hebben.

Snijd het kontje van de venkel. Niet te ver, de bladeren moeten aan de onderkant nog net aan elkaar vast zitten. Snijd de knol daarna in de lengte in dunne partjes.

Serveer op een bord; zet een kommetje met de saus in het midden van een bord en leg de groenten daaromheen.