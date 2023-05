De Volkskeuken: Tina’s uitvaartcake

Tina Turners carrot cake Beeld Marie Louise Schipper

Wat de familie tijdens Tina Turners uitvaart gaat serveren, weet ik niet. Toen haar overlijden op 24 mei werd bekendgemaakt, ben ik gaan speuren. Ongetwijfeld zal het een plakje van haar eigen carrot cake zijn, want in mijn zoektocht naar de culinaire voorkeuren van de zangeres stuitte ik op dit robuuste tussendoortje.

Wat je bij leven naar binnen werkt, is geen garantie voor een gezond einde. Dat gold ook voor Turner, die zich nimmer te buiten ging aan drank of drugs, maar op latere leeftijd leed aan ernstige ziekten.

Toch blijft ze in de herinnering als een bruisend boegbeeld. Haar solocarrière begon op haar 42ste en tijdens haar afscheidstournee op haar 69ste leek ze nog altijd de eeuwige jeugd te bezitten.

Geregeld vroegen journalisten naar haar geheim. Of ze vaak in de sportschool te vinden was? Daarop antwoordde ze ontkennend. Volgde ze misschien een speciaal dieet? Ook al niet. Over haar veelgeroemde benen was ze zeer bescheiden. In een interview met Oprah Winfrey zei ze dat ze als kind al vond dat ze er als een kleine pony uitzag.

Als eerbetoon maken we daarom deze dartele cake. Men neme zwierige wortelslierten, een aangename hoeveelheid kaneel, stukjes ananas en ook nog eens krenten en walnoten. De scheut vermout, een kleine tic, leek me een passende toevoeging. De hoeveelheden heb ik aangepast waardoor het recept, als Tina Turner zelf, compleet zijn eigen gang is gegaan.

Ingrediënten 40 g krenten, geweld in flinke scheut vermout 115 gram boter 125 g bruine suiker 4 eieren 300 g zelfrijzend bakmeel 2 theel. kaneel snuf zout 125 g walnoten, gehakt 2 tot 3 flinke bospenen, geraspt 5 ringetjes ananas uit blik, fijngesneden

Laat de krenten wellen in de vermout. Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de zachte boter met de suiker in een grote kom. Voeg de eieren toe en mix tot een schuimig geheel. Doe dan het meel, de kaneel en het zout er beetje bij beetje bij.

Schep de walnoten door het beslag. Voeg de wortelrasp toe. Giet de krenten af en schep er ook doorheen. Doe dan de ananasstukjes erbij, meng goed en giet het beslag in een ingevette of een met bakpapier beklede cakevorm. Bak gedurende 40 tot 45 minuten goudbruin - afhankelijk van uw oven.

Laat afkoelen. Bestrijk de cake eventueel met een flinke laag mascarpone (licht aangezoet met wat ananassap uit het blik). Snijd in plakken en serveer. Deze cake is geschikt voor alle gelegenheden.