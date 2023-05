De Volkskeuken: theebroodjes met rozijnen

Theebroodjes Beeld Marie Louise Schipper

Robot Bella zag ik onlangs op de veerboot AG Ems, die naar het Duitse Waddeneiland Borkum vaart. Ze is ingehuurd om de serveersters te ontlasten. Met haar markante gestalte verspert ze hongerige passagiers de weg.

Als Bella de weg kwijtraakt en drie keer om haar as draait, reageert het personeel geagiteerd. Fijn zo’n robot, maar luisteren doet ze niet. Als ik een kop zwarte thee met koek heb bemachtigd, neem ik me voor om diezelfde koeken ook op Borkum te kopen, voor thuis. Met een koffer vol lekkers kun je een vakantie prolongeren.

Borkum ligt in Ostfriesland. De bewoners drinken gemiddeld zes keer per dag thee. Doorgaans is dat Tee van het merk Thiele. In het kopje doet-ie roodbruin aan, een lepeltje room erin maakt het af. Je eet er iets bij, Teebrötchen bijvoorbeeld. Die kun je thuis maken.

Op de site van het Voedingscentrum las ik trouwens dat het drinken van vijf koppen zwarte of groene thee de kans op een beroerte zou verlagen, een goede invloed op de bloeddruk heeft en waarschijnlijk de kans op diabetes type 2 verlaagt. Tjonge.

De Ostfriesen roeren de thee met room tegen de klok in, want dan zet je volgens hen de tijd even stil.

Ingrediënten 1 grote kop sterke zwarte thee 75 g rozijnen 125 g boter (op kamertemperatuur) 200 g bloem 65 g gewone suiker of 75 g berkensuiker (verkrijgbaar in biologische winkels) snuf zout 3 eieren scheut (bloed)sinaasappelsap rasp van ½ (biologische) sinaasappel 2 (siliconen) muffinvormen (goed voor 12 muffins)

Zet een kop sterke zwarte thee. Was de rozijnen en laat ze een uurtje wellen in de thee. Pak een kom en mix de boter glad. Voeg bloem, suiker, zout en eieren toe. Mix goed. Doe er een scheutje sinaasappelsap bij en voeg de de sinaasappelrasp toe.

Berkensuiker (xylitol) kocht ik in een plaatselijke supermarkt. Je kunt ermee bakken. Het bevat minder calorieën dan kristalsuiker. De zoetkracht is ook minder sterk, maar xylitol is beter voor de tanden.

In de originele receptuur staat soms vanillesuiker vermeld, maar ik vond de broodjes met een scheut sinaasappelsap lekker fris. Laat de rozijnen uitlekken en voeg toe aan het beslag. Schep goed om.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Lepel het beslag in de vormpjes, schep niet helemaal vol. Ik maakte er 12. Bak gedurende 20 minuten, tot de broodjes goudbruin zijn (dat is afhankelijk van uw oven). Serveer meteen, een dag later kunnen ze een tikje droog zijn.