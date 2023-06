De Volkskeuken: Tabouleh

‘Gaat u ook barbecueën?’, vroeg de winkeljongen die mijn aankopen controleerde bij de zelfscankassa. Zoekend tussen kippenvleugeltjes en stokbroden mijmerde hij dat hij thuis ook wel wilde barbecueën, maar zijn moeder had hem nog niet geappt wat voor boodschappen hij moest meenemen. ‘Vlees grillen is lekker. Maar misschien maakt ze wel tabouleh, die van oma uit Syrië, da’s ook lekker.’

Prompt had ik daar ook trek in. Normaal laat je de bulgur helemaal wellen in het tomaten- en citroensap, maar als je de bulgur kort kookt is het sneller klaar.

Tabouleh met gebakken groente en cacik Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten 1 aubergine 1 rode puntparika 1/2 courgette zout, peper olijfolie 200 g bulgur 300 ml water 2 citroenen 250 g troscocktailtomaten 1/2 komkommer 1 rode ui 2 tenen knoflook 15 g peterselie 10 g munt 1 theel. komijnzaad 1 theel. gemalen korianderzaadjes 1/2 theel. chilivlokken 90 g granaatappelpitjes (diepvries kan ook) 250 g volle Griekse yoghurt 8 takjes verse dille (of 2 theel. gedroogde dille) 1 kropje little gem sla

Snijd aubergine, paprika en courgette in reepjes en bak ze met wat zout op middelhoog vuur in een sliert olijfolie langzaam bruin en gaar.

Doe de bulgur met wat zout in een pan, giet er 300 ml kokend water op en laat het 5 minuutjes heel zachtjes pruttelen. Zet het vuur dan uit.

Pers één citroen en doe het sap in een ruime kom. Snijd de tomaten en de helft van de hoeveelheid komkommer in kleine blokjes en doe die, met al het sap dat vrijkomt tijdens het snijden, in de kom. Snipper de ui en pers één teen knoflook en doe dit alles ook in de kom. Hak de peterselie en de munt grof en doe dit met de komijn, koriander en chilivlokken in de kom. Voeg de bulgur en de helft van de granaatappelpitten toe en roer goed, dek het af en laat het even staan.

Maak de cacik: rasp de resterende komkommer en laat het even uitlekken. Doe het in een kommetje met geperste knoflook, bijna alle fijngehakte dille, zout en peper en een beetje – het liefst erg lekkere – olijfolie. Roer.

Haal de blaadjes van het kropje sla af en schik ze in 3 (of vier) kommen. Verdeel de tabouleh erover. Snijd de tweede citroen in parten en schik die erop. Lepel de cacik erbij, schik de gebakken groenten eromheen en garneer met de resterende granaatappelpitten en dille.