De Volkskeuken: taart van eigen deeg

Groentetaart met courgette en rode ui Beeld Sake Slootweg

Waar denk ik aan als ik terugdenk aan de tijd dat ik vaak caterde? Aan de honderden croustade-bakjes en quichevormpjes die ik daarvoor nachtenlang bakte. Allemaal met de hand.

Het voordeel hiervan is dat ik het klassieke korstdeeg, pâte brisée, dat ik voor mijn baksels gebruikte, nu nog altijd perfect in de vingers heb. Ik vind het een heerlijk deeg: het werkt makkelijk en je maakt er van alles mee.

Deze groentetaart bijvoorbeeld. Ik kwam hem tegen in een boek van Anna Jones en maakte er een eigen versie van. Geniet van de naderende zomer met dit fantastische knisperdeeg.

Ingrediënten Voor de taart

200 g bloem

100 g boter

2 eieren

25 g parmezaan, geraspt Voor de vulling

1 rode ui, in partjes

1 medium courgette, in schijven

175 g groene asperges, in tweeën gesneden

150 ml crème fraîche

2 theel. dijonmosterd

3 ansjovisfiletjes uit blik, fijngehakt

1 partje gekonfijte citroen

Enkele takjes bieslook, fijngehakt

Blaadjes van enkele takjes peterselie

Wrijf de bloem, boter en een snufje zout met uw vingertoppen tot kruim. Kneed 1 van de 2 eieren, de parmezaan en 2 eetlepels koud water hierdoorheen. Druk het deeg samen tot een bal. Leg 1 uur in folie gewikkeld in de koelkast.

Verwarm de oven op 200 graden (hetelucht). Kneed het deeg eventjes door en rol uit tot een plak van 2-3 millimeter dik, ongeveer 35 bij 35 cm. Gebruik hierbij royaal bloem. Snijd wat ronde randjes af zodat de plak zoveel mogelijk een vierkant is. Snijd dan van elke rechte rand een strookje van 1,5 cm breed. Kluts het tweede ei en smeer alle randen hiermee in. Plak de strookjes terug op de randen. Prik de bodem overal in met een vork en bestrijk de plak helemaal met ei. Bak op een bakplaat bekleed met bakpapier in 15-20 minuten goudgeel in de oven. Dek tussendoor eventueel af met zilverfolie als het te hard gaat.

Hussel ondertussen de ui, courgette en asperges door wat olijfolie in een ovenschaal. Bestrooi met zout en peper. Zet ook in de oven en bak in totaal 35-45 min tot de groentes gaar zijn met bruine randjes.

Haal de taart uit de oven. Laat afkoelen en duw opgepofte stukken deeg plat. Kapotte stukjes is niet erg.

Roer crème fraîche, mosterd en ansjovis door elkaar. Smeer dit op de taartbodem en leg de groenten erbovenop. Dat mag een beetje rommelig. Garneer met de gekonfijte citroen, bieslook en peterselie.