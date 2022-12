De Volkskeuken: sterrenbloemkool

Geroosterde bloemkool en bloemkoolcrème Beeld Sake Slootweg

In sterrenzaken kom ik eigenlijk nooit. Als het dan toch gebeurt, voel ik me altijd een beetje ongemakkelijk. Vooral wanneer de ober met twee vorken geklemd in zijn hand krampachtig een broodje op mijn bord probeert te leggen, of wanneer je iets van een zucht hoort en er ineens een leger van obers achter je klaar blijkt te staan om uit te serveren.

De gasten in de Parijse eensterrenzaak leken hier totaal geen last van te hebben. Het was zaterdagmiddag en om mij heen zaten Fransen heel nonchalant een vorkje te prikken. Met hun kinderen, met oma, met vrienden van de bridgeclub. Alsof ze een koffie verkeerd dronken op de hoek. Maar dan met vier gangen en knipmessende obers.

Juist dit contrast maakte het allemaal nog ongemakkelijker. Maar gelukkig was het wel heel lekker. Vooral de bloemkoolcrème die ik vond onder de bloemblaadjes en gepelde mosselen van mijn voorgerecht. Steviger dan een groentepuree, romig zonder zuivelsmaak. Alleen toen ik vroeg of ik het recept mocht, kreeg ik een zuinige glimlach en het antwoord: ‘Hm... anders komt meneer toch stage lopen in onze keuken?’

Nou, dacht ik toen ik na het weekend weer thuis was, prima hoor, dan doe ik het zelf wel. Juist leuk om een heel weekend bloemkoolcrèmes te testen. De versie hieronder, met eierdooier, lijkt het meest op die in het restaurant. Maar mijn vegan variant, zonder eierdooier en met in plaats van mosterd een flinke theelepel tahin, is ook heerlijk. Welke versie u ook kiest, eet deze bloemkool étoilé in ieder geval volkomen nonchalant op.

Ingrediënten

ruim 700 g bloemkool

1 eierdooier

1 eetl. citroensap

1 theel. mosterd

50 ml zonnebloemolie

2 eetl. kappertjes

1 eetl. citroenrasp

Verwarm de oven op 200 graden (hetelucht). Snijd de bloemkool in roosjes van gelijke grootte. Leg zo’n 500 gram van de bloemkoolroosjes in een ovenschaal. Rooster ze zonder olie in ongeveer 15 minuten in de oven, tot de roosjes gaar zijn en bruingeblakerde randjes hebben.

Kook zo’n 200 gram van de overgebleven roosjes in een pannetje water door en door gaar. Laat ze afkoelen. Doe de roosjes in een smalle maatbeker en voeg de eierdooier, citroensap, mosterd, olie en wat zout toe. Zet de staafmixer erin en beweeg op en neer tot u een mayonaise-achtige crème krijgt.

Schep een bodempje crème op de borden. Leg de bloemkoolroosjes erop. Garneer met de kappertjes en citroenrasp. Besprenkel met sliertjes olijfolie.