De Volkskeuken: Stamppotje voor de restjes

Zoete aardappelstamppot met spinazie en champignons. Beeld Tallina van den Hoed

Derde Kerstdag. Er zijn zat mensen die vandaag moeten werken en zich na twee dagen kerstdiner afvragen wat ze vanavond nu weer moeten eten. Anderen hebben vrij en liggen op de bank uit te buiken; ook zij vragen zich af wat ze vanavond moeten eten.

In de koelkast liggen de restjes van het kerstdiner, met liefde bewaard, maar vaak net te weinig voor een maaltijd, en te veel voor een snack.

Om te voorkomen dat u die restjes over een paar dagen alsnog moet wegdoen, een recept voor een lekker stamppotje.

Op zichzelf al een prima gerechtje, maar als u het in een grote soepkom schept, er wat opgewarmde stukjes kerstrollade, -kalkoen, -zalm of wat dan ook op legt en wat restjes saus eroverheen ‘drizzelt’, dan bent u niet alleen van de kerstrestjes af, uw gerecht wordt er nog lekkerder van ook. En zo uit een kom is het prima op de bank te eten, terwijl u geniet van nog meer films of series, of uitrust na een dag werken natuurlijk.

Ingrediënten 2 uien 2 tenen knoflook olijfolie 500 g zoete aardappel 200 g champignons 150 g spinazie 25 g boter (of meer) 1 theel. Al-Andaluskruidenmix zout, peper kerstrestjes of uw eigen toppings zoals stukjes vlees, vis, kaas en noten.

Schil de uien en de knoflook. Snijd de ui in halve ringen en de knoflook in dikke halve plakjes. Verhit wat olijfolie in een pan en bak de ui en knoflook hierin langzaam, in minstens 20 minuten, met een snuf zout mooi zacht en bruin.

Schil in die tijd de zoete aardappel, snijd deze in gelijke stukken van ongeveer 5 centimeter en kook ze in water met zout in 10-13 minuten gaar. Giet af, laat ze even staan met de deksel van de pan, zodat ze wat kunnen drogen.

Snijd de champignons in kwarten en bak ze in wat olijfolie op hoog vuur gaar met mooie bruine randjes. Roerbak de spinazie tot de blaadjes slinken.

Stamp de zoete aardappel met de Al-Andaluskruidenmix tot puree, meng dat met de spinazie, de gekaramelliseerde uien en wat klontjes boter en leg de gebakken champignons erop.

Prima zo te eten, maar u kunt er dus ook een keur aan opgewarmde kerstdis-restanten op leggen, voor een chique stamppot.