De Volkskeuken: Spinazieravioli

Zelfgemaakte spinazieravioli Beeld Tallina van den Hoed

Dit is eigenlijk geen doordeweeks gerechtje: het kost heel veel tijd. Maar het is reuzelekker, en wie weet een inspiratie voor het lange weekend dat gaat komen. Ik vind pasta maken heel ontspannend: het is heel simpel, maar vergt wel concentratie. Na uw harde werk wordt u beloond met heerlijk eten. Geen zin in zo veel werk? Speel vals met verse supermarktravioli en versier die met de salieboter.

Ingrediënten 300 g pastameel 3 eieren zout 3 eetl. olijfolie 300 g (diepvries)spinazie 1 ui peper 2 tenen knoflook 150 g ricotta 75 g geraspte Parmezaanse kaas 2 eetl. pijnboompitten 1 citroen 60 g boter 12 blaadjes salie Extra: pastamachine

Kneed het pastameel met de eieren, een mespunt zout en de olijfolie tot een stevig glanzend deeg. Ik gebruikte een keukenmachine. Voeg, als het deeg niet aan elkaar wil plakken, druppelsgewijs een eetlepel water toe. Dek af en leg het minstens een half uur in de koelkast.

Laat de spinazie ontdooien en uitlekken. Snipper ui en knoflook en fruit ze in olijfolie. Voeg de spinazie toe met zout en peper en bak op hoog vuur tot de spinazie ‘droog’ is. Bak de pijnboompitten even mee. Laat bekoelen, roer dan de ricotta en de Parmezaanse kaas erdoor.

Verdeel het deeg in 10 à 12 stukken, dek af tegen uitdrogen. Pak uw pastamachine (of leen die van iemand) neem een stukje deeg en draai het een paar keer door de wijdste stand van de machine. Vouw rare vormen zo naar binnen dat het deeglapje zo vierkant mogelijk is. Draai het nog een keer door de wijdste stand, dan telkens één keer door een steeds strakkere stand. Leg uw pastavel afgedekt weg en doe zo alle stukjes deeg.

Leg op de helft van een pastavel telkens theelepels spinazievulling, druk ietsjes plat. Maak het deeg eromheen vochtig en vouw de rest van het pastavel er voorzichtig overheen. Haal zoveel mogelijk lucht ertussenuit vóór u de raviolo echt dichtmaakt. Snijd de ravioli los met een mes, of zo’n koekjesdeeg-kartelwieltje. Leg ze apart, doe zo alle pastavellen en vulling.

Kook de ravioli in ruim water met zout in 4 minuten gaar. Smelt in die tijd de boter en bak daar kort de salie in.

Verdeel de ravioli over 4 borden, verdeel daar de salieboter over, maal wat peper en zout erover, rasp er wat citroenschil over en eventueel Parmezaanse kaas. Leg er een part citroen op.