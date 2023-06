De Volkskeuken: Siciliaanse spaghetti

Siciliaanse spaghette met courgette, rozijnen en pistachenoten Beeld Pay-Uun Hiu

Bij de veganistische restaurants die in Amsterdam de laatste tijd de deuren moesten sluiten, blijken juist de veganistische-kaasmakers hard getroffen. In het artikel dat Het Parool erover schreef, werden kaasmakers Rosie & Riffy, Mr. & Mrs. Watson (restaurant en eigen merk) en Willicroft (winkel en eigen merk) genoemd.

Helaas, want in de vegan-kaastest van de Volkskrant van anderhalf jaar geleden waren sommige van hun kazen juist heel behoorlijk. Het goede nieuws is dat de kaas van Willicroft nu wel in de grote supermarkten verkrijgbaar is en dan met name de Italian aged, een prettig alternatief voor Parmezaanse kaas.

Een van de testers bij die kaasproeverij was kookboekenauteur Welmoed Bezoen en van haar zijn net de Saladebijbel en Welmoeds wilde keuken verschenen (Carrera Culinair). De recepten in beide boeken zijn overwegend vegetarisch en hier en daar veganistisch, hoewel het aandeel zuivel en ei fors is. Welmoeds wilde keuken, met alles wat zij graag eet, verrast vooral door smaak. Bezoen weet gewoon heel goed hoe je dingen lekker maakt zonder al te veel poespas.

Haar Siciliaanse spaghetti met courgette, rozijnen en pistache is dan ook te lekker om niet in een veganistische variant te maken, mét de Italian aged van Willicroft. Ik nam (voor twee personen) de helft van de voorgeschreven spaghetti en de volledige hoeveelheid saus, en vond dat een prima verhouding.

Ingrediënten 4 eetl. gele rozijnen

5 eetl. wittewijnazijn

100 ml witte wijn

5 eetl. olijfolie

1½ courgette (geel en/of groen)

4 tenen knoflook, fijngesneden

175 g spaghetti (zonder ei)

15 g muntblaadjes, fijngesneden

1 theel. chilivlokken

75 g. pistachenoten, fijngehakt

30 g (vegan) Parmezaanse kaas, geraspt

Doe de rozijnen, 3 eetlepels azijn en de wijn in een steelpannetje en breng aan de kook. Zet dan het vuur laag en laat de rozijnen nog even opstaan tot ze rond en volgezogen zijn. Zet opzij.

Schaaf de courgette in dunne plakken of in linten. Verhit de olie in een ruime koekepan op hoog vuur. Bak daarin de courgetteplakken een paar minuten tot ze goudbruin zijn. Voeg de rozijnen met het kookvocht, de knoflook en de resterende azijn toe en roer goed. Breng op smaak met zout en peper.

Kook de pasta in ruim water met wat zout volgens de verpakking beetgaar. Giet de pasta af en bewaar 1 kopje van het kookwater. Voeg de pasta met de munt, chilivlokken en pistachenoten toe aan de saus. Roer tot alles goed gemengd is. Voeg eventueel wat kookwater toe om de saus losser te maken. Voeg de helft van de kaas toe en roer nogmaals goed. Schep de pasta op (liefst op verwarmde borden), bestrooi met de rest van de kaas en serveer direct.