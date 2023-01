De Volkskeuken: ragout van eikhaas en koningsoesterzwam met aardappel-knolselderijpuree

Het recept van de dag van uw Volkskok. Vandaag: ragout van eikhaas en koningsoesterzwam met aardappel-knolselderijpuree, hoofdgerecht voor twee personen.

Ragout van eikhaas en koningsoesterzwam met aardappel-knolselderijpuree Beeld Pay-Uun Hiu

Op de laatste dag van 2022 stond ik met een stronk eikhaas in mijn handen, een niet-alledaagse paddestoel die ik van paddestoelenvriend P. had gekregen. ‘De maitake vind ik de lekkerste’, zei hij, ‘want deze heeft een heel eigen smaak.’ P. zegt maitake, de Japanse naam die ‘dansende paddestoel’ betekent. In het Nederlands heet hij eikhaas, omdat het silhouet op dat van een liggende haas zou lijken en de eikenboom zijn voorkeur heeft om bij te groeien.

In de supermarkt heeft de champignon allang niet meer het monopolie, zakjes paddestoelenmix zijn gemeengoed geworden. De eikhaas is vooralsnog alleen verkrijgbaar bij gespecialiseerde paddestoelenkramen op de (biologische) markt. Mocht u hem tegenkomen: sla toe, want hij smaakt naar bos op een mooie winterdag. Fris kruidig, met een spoortje hout en wat bitter op de tong – en dat allemaal puur natuur. Ik maakte er een minimaal gekruide ragout van om de smaak zo goed mogelijk uit te laten komen en vulde de eikhaas aan met koningsoesterszwam, die lekker stevig en vlezig is. Maar zelfs met alleen witte champignons is dit een heerlijk en simpel gerecht.

Ingrediënten 500 g kruimige aardappelen, geschild, in blokjes ½ selderijknol, geschild, in blokjes groentebouillon 1 eetl. plantaardige boter of mayonaise nootmuskaat 200 g eikhaas 200 g koningsoesterzwammen olie 1 ui, fijngehakt 2 teentjes knoflook, fijngehakt 1 eetl. mirin 1 eetl. lichte (liefst witte) sojasaus oregano 1 eetl. maïzena, aangelengd met 2 eetl. water handje walnoten, grof gehakt ¼ bosje peterselie, fijngehakt

Kook de aardappelen en knolselderij in bouillon in ca. 15 min. gaar. Giet af en bewaar de bouillon. Stamp de aardappelen en knolselderij tot puree. Maak smeuïg met 1 eetl. plantaardige boter of mayonaise en een scheutje bouillon. Bewaar de bouillon die overblijft. Breng de puree op smaak met nootmuskaat, zout en peper.

Veeg de paddestoelen schoon, snijd de slechte stukjes eraf en snijd of breek ze in stukjes van gewenste grootte. Verhit een scheut olie in een ruime koekenpan of hapjespan. Fruit daarin ui en knoflook, bak dan de paddestoelen mee. Laat ze slinken, voeg er 1 eetl. mirin en 1 eetl. sojasaus aan toe. Laat even meekoken en strooi er wat oregano door. Doe scheutje bij scheutje van de overgebleven bouillon erbij tot er genoeg vocht is om saus van te maken. Roer de aangelengde maïzena erdoor. Laat heel even doorkoken, zet dan het vuur uit en breng op smaak met zout en peper. Voeg nog een beetje bouillon toe als de saus te dik is.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Spuit met een spuitzak met kartelmond de puree langs de rand in een ovenschaal. Schep de ragout in het midden (u kunt de puree ook zo in de schaal doen en de ragout eroverheen). Bestrooi met de walnoten. Zet de schaal 15 min. in de oven. Bestrooi voor het serveren met wat peterselie. Eet met een royale groene salade.