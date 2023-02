De Volkskeuken: pizzaquiche Primavera

Pizzaquiche Beeld Marie Louise Schipper

Een makkelijke eter is Vera nooit geweest. Als ze naar de supermarkt gaat, loopt ze steevast naar het diepvriesvak en kiest ze een pizza van dr. Oetker, doorgaans de Ristorante Mozzarella. Dat is een veilige keuze, zegt ze.

Wat zij onder veilig verstaat, is voor een alleseter moeilijk te begrijpen. Een avocado is veilig, een komkommer gaat er wel in, of champignons. Tomaatjes lust ze ook. Verpakt snoep kan safe zijn, net als de stroopwafels van de bakker – mits goed verpakt. Met een kiwi gaat ze omzichtig te werk, maar ze durft er uiteindelijk wel haar tanden in te zetten.

In Nederland lijden ongeveer tweehonderdduizend mensen aan een eetstoornis. Vera is nu een van hen. Toen de oorlog in haar geboorteland Oekraïne uitbrak, raakte ze op drift, tot ze in november in Amsterdam belandde.

Sinds kort overweegt ze om veganistisch te gaan eten, ze is namelijk erg met dieren begaan. De gerechten die ik voor haar zou willen bedenken, kan ze alleen eten als ze die zelf bereidt, want ik zit als kok nog niet in de betrouwbare zone. Mijn pizzaquiche Primavera - niet veganistisch, wel vegetarisch - deel ik voorlopig alleen met u. Hopelijk volgt Vera snel.

Ingrediënten pizzadeeg (met een diameter van ongeveer 31 cm) scheut olijfolie 2 eetl. tomatenblokjes of passata 1 eetl. bladpeterselie, gehakt (houd wat blaadjes achter) 1 eetl. bieslook, grofgehakt peper en zout naar smaak 1 kleine zoete aardappel, geschild 1 peterseliewortel of een ½ pastinaak ⅓ courgette ⅓ rode puntpaprika 1 ei 1 dessertl. Italiaanse keukenkruiden 75 g feta, verkruimeld 10 kerstomaatjes, gehalveerd 1 bakvorm, met een diameter van minimaal 23 cm

Bekleed de bakvorm met het deeg. U kunt zelf deeg maken, of in de supermarkt kiezen voor een kant-en-klare variant. Het overhangende gedeelte geeft u een kunstige draai, ik koos voor een bloemvorm. Bestrijk het deeg met een beetje olijfolie. Meng de tomatenblokjes met de kruiderij. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Smeer uit over de bodem.

Hak de zoete aardappel, de peterseliewortel, de courgette en de puntpaprika in de keukenmachine grof. Meng de Italiaanse keukenkruiden erdoorheen. Spreid de groenten uit op het tomatenmengsel. Klop het eitje los en verdeel het uit over groenten. Dit geeft extra stevigheid. Druk de tomaatjes erbovenop, met de bolle kant naar boven. Bestrooi met de feta.

Zet in de oven en bak gedurende 40 minuten op 190 graden, afhankelijk van uw oven. Snijd de pizzaquiche in punten. Garneer met de peterselieblaadjes. Serveer er een salade bij.