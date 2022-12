De Volkskeuken: ouderwetse erwtensoep, maar dan vegan

Vegan erwtensoep Beeld Pay-Uun Hiu

Op 2 december begon voor mij dit jaar de winter. Toen had ik spontaan trek in erwtensoep. Echte erwtensoep, had ik van mijn moeder geleerd, maak je met krabbetjes en varkenspoot. En ik verlangde enorm naar het erwtensoepgevoel van vroeger, maar dan zonder vlees.

Ik bekeek alle erwtensoeprecepten in de veganistische en vegetarische kookboeken die ik in huis heb en sloeg er ook nog een paar oud-Hollandse huishoudschoolboeken op na. Opvallend is dat ik in die laatste ook puur plantaardige versies vond. In De Elisabeth bijvoorbeeld, het kookboek van de Culemborgse huishoudschool Mariakroon, staat een recept met spliterwten, prei, knolselderij, ui, geraspte aardappel en zout.

Dat is de basis. Er zijn vleesloze erwtensoepen die worden aangekleed met kruiden, specerijen en andere groenten (komijnzaad, basilicum, koolrabi), maar eigenlijk geldt: hoe simpeler, hoe beter.

Na wat uitproberen gaf het recept van Alexandra Penrhyn Lowe (Gewoon vegan, Spectrum 2020) me het beste erwtensoepgevoel. In de supermarkt trof ik nog wortelpeterselie die er perfect bij past. Wat gerookt zout doet ook wonderen, neem dan wel bouillon met minder zout. Om het simpel te houden kocht ik geen nepspekjes of -rookworsten, maar bakte croutons met knoflook en gerookt paprikapoeder. En nee, spliterwten hoeven niet geweekt. De normale kooktijd is 40-45 minuten, in de snelkookpan is het de helft.

Ingrediënten 250 g groene spliterwten 1 à 2 laurierblaadjes 1 l groentebouillon (olijf)olie 1 winterwortel, in blokjes ¼ selderijknol, in blokjes 1 à 2 vastkokende aardappelen, in blokjes gerookt zout 1 prei, gewassen, in ringetjes 4 sneetjes bruin brood 2 teentjes knoflook 1 theel. gerookt paprikapoeder beetje platte peterselie, fijngehakt

Spoel de erwten goed af, laat ze uitlekken en doe ze met het laurierblad en de bouillon in een soeppan. Breng aan de kook en laat op laag vuur 40 minuten koken. Verhit in een ruime koekenpan of hapjespan wat olie en bak daarin de wortel, selderijknol en aardappelen. Bestrooi met het gerookte zout (naar smaak). Voeg de prei toe en laat alles ruim 5 minuten bakken op halfhoog vuur. Roer af en toe. Voeg de groenten toe aan de soep, roer goed door. Breng alles weer aan de kook, zet het vuur laag en laat nog 20 minuten zachtjes koken. Proef en voeg indien nodig nog wat (gerookt) zout en peper toe.

Verwijder, indien gewenst, de korstjes van het brood en snijd het in dobbelsteentjes. Verwarm een royale scheut olie in de koekenpan en doe het brood erin. Pers de knoflook uit boven de pan, doe er het gerookt paprikapoeder bij en roer goed door. Bak tot de croutons goudbruin zijn. Schep de soep in een bord of kom, bestrooi met de peterselie en doe er wat croutons bovenop. Serveer met stokbrood of roggebrood.