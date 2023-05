De Volkskeuken: Oekraïense aardappelkoekjes

Deroeni, Oekraïense aardappelpannekoekjes Beeld Pay-Uun Hiu

Afgelopen vrijdag verraste onze huiscateraar Matthew ons op de redactie met een bordje ‘vrijheidssoep’– een van de nieuwere tradities op Bevrijdingsdag. Dit jaar was het een maïskokossoep van tv-kok London Loy, gebaseerd op de Surinaamse maispap uit zijn jeugd. Terwijl ik mijn soep at, moest ik aan de Oekraïense Elena denken. Sinds de Russische inval in haar land schrijft ze de Volkskrant-rubriek Bericht uit de schuilkelder. Die dag schreef ze over haar neef Oleg, die de afgelopen maanden bij Bachmoet heeft gevochten en nu verlof had en bij zijn familie was. Een paar dagen maar, dan moet hij weer terug naar het front.

Dat is precies wat oorlog zo onbevattelijk maakt. Dat je neefje en je zoon opeens écht in legerpak met een geweer in een loopgraaf liggen om een vijand te verslaan. Dat die blije onbevangen kinderen van ooit mannen worden met oorlogswonden. Dat ze misschien niet meer terugkomen.

‘Ik vraag God om Oleg te beschermen, zodat ik na de overwinning voor hem kan koken’, schrijft Elena dapper. ‘Ik zal deroeni voor hem klaarmaken, aardappelpannekoekjes, daar was hij als kind al dol op.’ Ik zal ze ook maken. Ik vraag Elena het recept en krijg het per kerende mail. ‘Ik vertel je alle geheimen om ze te maken’, schrijft ze. Ze geeft me de puurste versie, zonder ei en meel. Om de pannekoekjes iets meer samenhang te geven, doe ik er wel wat eivervanger bij.

Ingrediënten 2 middelgrote uien 1 kg vastkokende aardappelen ½ theel. zout peper 1 ei, of eivervanger plantaardige olie zure room verse tuinkruiden, fijngehakt

Pel de uien en rasp ze in een ruime kom. Schil vervolgens de aardappelen en rasp ze. Doe ze meteen bij de ui, dat voorkomt verkleuring. Voeg zout, peper en ei of eivervanger toe en laat het mengsel even in een vergiet staan. Knijp het overtollig vocht eruit voor het bakken. Verhit een flinke laag olie in een koekepan. Neem ca. 1 eetlepel van de aardappel-uirasp, maak er een bal van en doe hem in de olie als die heet genoeg is (de olie moet meteen gaan borrelen met een flintertje aardappel erin, maar het moet niet direct te bruin worden; de aardappel moet ook garen bij het bakken). Druk de bal iets plat tot een schijf. Voeg nog 3 tot 4 deroeni’s toe en bak ze aan beide zijden krokant en goudbruin. Laat ze uitlekken op keukenpapier en herhaal dit met de rest van de aardappel-uirasp. Serveer met zure room en wat verse tuinkruiden (peterselie, bieslook).