De Volkskeuken: moussaka voor grote eters

Vegetarische moussaka Beeld Tallina van den Hoed

Och, jongens van 16 staan er al om bekend dat ze kunnen eten: volgens mij gaat Holle Bolle Gijs niet alleen over dikke jongetjes die van de honger niet slapen kunnen, maar ook over een uit de kluiten gewassen puber die heel hard traint voor een sporttoernooi deze zomer. Een koe en een kalf, een heel paard half, en nog was mijn ooit zo poezelige kleine baby niet voldaan.

Deze moussaka helpt. Als u geen hongerige pubers heeft, is hij goed voor zeker zes mensen, met pubers is hij goed voor vier. Al lust mijn zoon hem ook wel in z’n eentje, pocht hij.

Ingrediënten 2 grote aubergines olijfolie 1 ui 6 tenen knoflook 1 blik (400 g) linzen 1 blik tomatenblokjes 1 pak (500 gr) passata (gezeefde tomaten) 2 theel. gedroogde tijm 2 theel. kaneel 1 kilo aardappelen 50 g boter 50 g bloem 500 ml halfvolle melk 1 theel. tuinkruidenbouillonpoeder ½ theel. nootmuskaat 100 g geraspte kaas

Verwarm de heteluchtoven voor op 180 graden. Snijd de aubergines in plakken van een centimeter dik. Bestrooi ze met wat zout en besprenkel ze met olijfolie. Leg ze losjes in een braadslede en bak ze in 30 minuten gaar.

Maak de saus. Snipper ui en knoflook en fruit ze in een gulle sliert olijfolie aan tot ze beginnen te kleuren. Giet de linzen af en doe ze met de tomatenblokjes en de passata, tijm, kaneel en flink wat zout en peper uit de molen in de pan. Breng aan de kook en laat pruttelen. Proef: is het hartig genoeg?

Schil de aardappelen en snijd ze in plakken. Kook ze in water met zout in 4 minuten beetgaar. Giet af.

Maak de bechamelsaus. Smelt de boter in een steelpan. Voeg zodra de boter begint te kleuren de bloem toe en roer tot er geen klontjes meer zijn en het een gele, zalvige substantie is. Doe het bouillonpoeder en de nootmuskaat erbij. Voeg plons voor plons al roerend de melk toe tot het een mooie, glanzende, bluppende saus is. Proef voorzichtig – met een schoon lepeltje – of het nog zout en peper blieft.

Maak de moussaka. Vet een ruime ovenschaal in en schik de aardappelplakjes erin. Giet de helft van de tomatensaus erover, schik daar de aubergineplakken op, dan de rest van de tomatensaus. Giet voorzichtig de bechamelsaus erop en verdeel het netjes. Bestrooi met de kaas en bak het in 30 minuten in de oven.