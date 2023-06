De Volkskeuken: mangosalade uit Trinidad

Trini chow, mangosalade uit Trinidad. Beeld Pay-Uun Hiu

Je bent wat je eet, heet het, en voor mij was Chinees eten lange tijd het enige lijntje naar mijn Chinese achtergrond. Als je kind bent van een Ierse moeder en een vader uit Grenada, en opgroeit in een Zuid-Londense meltingpot waar je dagelijks Caribisch, Indiaas, Pakistaans, Mauritiaans, Italiaans, Iers en ‘alles er tussenin’ eet, dan heb je heel wat uit te zoeken als je wilt weten hoe je met elk van die keukens verbonden bent.

Chef-kok Lelani Lewis, die in 2016 vanuit Londen naar Nederland kwam, richtte zich niet alleen op haar vaders eiland Grenada, maar omarmde het complete Caribische gebied – met de runderstoof met ossenwitdumplings en de eiersalade met salade cream van haar Ierse oma erbij. Het resultaat daarvan werd Code Noir, vernoemd naar het decreet van Lodewijk XIV uit 1685 waarin tot in detail is vastgelegd hoe met tot slaaf gemaakte Afrikanen moest worden omgegaan in de Franse koloniën.

‘Een document zo stuitend en duister als de naam die het heeft’, vindt Lewis. Terwijl de mensen en de eilanden in de Cariben het tegenovergestelde uitstralen: licht, warmte, hartelijkheid en levenslust. ‘Het is tijd om de term terug te pakken en om te keren’, stelt Lewis. ‘Code Noir betekent niet langer onderdrukking: het is een uitroep van viering en hoop.’ Met eten als een ‘verrukkelijke uitkomst van dat donkere verleden’.

Lewis presenteerde haar gedecodeerde Code Noir als een reeks diners, een ontdekkingstocht naar de culinaire geschiedenis van de Cariben. De gerechten van die diners – en nog veel meer – zijn nu bijeengebracht in het boek Code Noir. Recepten van de Caribische eilanden. (Nijgh & Van Ditmar). Er staan klassiekers in als jerk chicken en pepperpotstoof. En gerechten met knollen en peulvruchten, het basisvoedsel van de tot slaafgemaakten die er hartverwarmend, troostrijk soulfood van kookten. Lewis geeft daar weer een eigen draai aan, zoals zoeteaardappelgratin met gemberroom. Maar met deze hitte houden we het simpel en luchtig. Trini chow, een mangosalade uit Trinidad, is in een handomdraai klaar en lekker verfrissend in de combinatie van zoet, zout, zuur en pittig.

Ingrediënten 1 groene mango (Aziatische of Surinaamse winkel)

1 knoflookteen

stukje gember, geschild en fijngehakt

2 eetl. koriander, grof gehakt

½ rode peper

sap van 1½ limoen

½ theel. kristalsuiker

Schil de mango en snijd het vruchtvlees in dunne reepjes. Hak de knoflook, gember, koriander en rode peper (Lewis neemt rawit, maar neem gerust een minder scherpe peper als u het niet zo heet wilt) fijn en meng in een kom met het limoensap, de suiker en mango. Trini chow blijft een paar dagen goed in de koelkast, mits bewaard in een luchtdicht afsluitbaar bakje.