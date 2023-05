De Volkskeuken: Luiewijvenpasta

Exotische pasta met bloemkool. Beeld Onno Kleyn

Als het om pasta gaat, is mijn J net zo ruimhartig over de vorm als Henry Ford ooit over de kleur van zijn auto’s: alle soorten zijn goed, mits dunne spaghetti. Ik zelf heb graag afwisseling. Bij ragù bolognese horen voor mij tagliatelle of fettuccine, lekker happig, meer mondvullend. En van penne ben ik ook niet vies, net als van tortiglioni, ruote, paccheri en ga maar door. Alleen linguine vind ik overschat.

Gladjakkerige meelstrepen. Laatst trof ik bij de supermarkt pappardelle. Die zijn veel breder dan tagliatelle maar ongeveer even dik. Oma maakte vellen pastadeeg maar wilde daarna snel klaar zijn, dat idee. Een paar keer erdoorheen ratsen met zo’n snijwieltje en basta; voor tagliatelle zul je vaker heen en weer moeten.

Pappardelle zijn voor mij een herinnering aan de tijd dat ik in Toscane woonde. Aan het jagersdiner dat ik meemaakte, een donker zaaltje aan het eind van een winderige novemberweg, veel zwarte wijn en pappardelle col cinghiale, met wildzwijn. Het eten van de pasta, uiteraard met de vork alleen, was een mooi spel.

Nu is het lente, min of meer, vandaar dat ik na aanschaf van de deegwaar aan lichtvoetiger smaakwerk dacht. Exotischer zelfs. Toscaners zouden bleek wegtrekken, maar hier is het dan: pappardelle met currypasta.

Ingrediënten ½ bloemkool 2 x 25 g pinda’s 1 eetl. rodecurrypasta 1 eetl. kokosroom 1 theel. suiker 1 eetl. limoensap facultatief: 5 limoenblaadjes (toko, diepvries) 200 g pappardelle of tagliatelle

Snijd de roosjes van de halve bloemkool af en snijd daar piepkleine roosjes van. Kook de rest (en zeker ook de stronk in kleine stukjes) gaar. Pureer die met 25 gram van de pinda’s, de currypasta, de kokosroom en net zoveel van het kookwater om het dun sauzig te maken. Breng op smaak met de suiker, wat zout en het limoensap. Dit is trouwens een rustige versie van de saus; meer currypasta maakt het spannender.

Draai de resterende pinda’s in de keukenmachine tot grof kruim (het bakje van de staafmixer maakt het te fijn) of hak ze.

Snijd of knip de limoenblaadjes in dunne reepjes.

Kook de pasta al dente in ruim water met 10 gram zout per liter. Voeg de laatste 3 minuten de bewaarde bloemkoolroosjes toe. Bewaar een kop kookwater en giet de pasta af. Meng op laag vuur grondig met de saus en het limoenblad; gebruik wat kookwater als de saus te dik wordt. Verdeel over de borden en bestrooi met gehakte pinda’s. Wijn: Duitse müller-thurgau.