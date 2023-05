De Volkskeuken: Lentestamppot van raapstelen

Stamppotje met raapsteeltjes en oude kaas. Beeld Marie Louise Schipper

Onlangs kreeg ik een bijzonder cadeau, het Receptenboek van eigen land, voor alle dag. De ondertitel luidde: Voedt U goed… Voor weinig geld! Deze uitgave van het Haagse Zuivelbureau – uit 1935 – was bedoeld om de huisvrouw bij te staan in moeilijke tijden, maar ook om gezondheidsadvies te geven. Het motto: ‘Maakt nog heden een begin, voedt met zuivel uw gezin’.

Het Zuivelbureau had hoogleraar Evert Gorter (1881-1954) van stal gehaald om die gezondheidsclaim kracht bij te zetten. Gorter was kinderarts en biochemicus. Melk, boter en kaas waren volgens hem bijzonder vitaminerijke voedingsmiddelen die je niet kon missen als je gezond wilde blijven. Tijdens de crisis van de jaren dertig was gezondheid geen vanzelfsprekendheid, het kindersterftecijfer lag hoog en dat was Gorter een doorn in het oog.

Het Zuivelbureau stond een jaar later met de professor op de Agrarische Jaarbeurs in Utrecht, las ik op delpher.nl, de onlinemediabank van de Koninklijke Bibliotheek. ‘Nederlandse zuivel is een bron van arbeid, nijverheid, welvaart en van gezondheid’, berichtte de Haagsche Courant. Jaarbeursbezoekers konden proeven van gastronomische innovaties als gebakken kaaslapjes en spuitmelk, een bruisend zuiveldrankje.

In het boekje stonden naast de kaaslap en spuitmelk 48 andere recepten zonder vlees, maar met boter, kaas en melk. Het boekje inspireerde mij tot het maken van een ouderwetse stamppot met raapstelen en oude kaas. Lekker op een frisse lentedag.

Ingrediënten 200 g aardappelen, kruimig, geschild klont roomboter scheut volle melk peper en zout naar smaak snuf nootmuskaat 125 tot 175 g raapsteeltjes, fijngesneden 100 g oude boerenkaas, in blokjes scheut appelciderazijn groentecroutons (van Snaqs Veggie)

Kook de aardappelen. Giet af en laat heel even uitdampen. Voeg boter, melk en kruiderij toe. Stamp tot een romige puree – ik gebruik daarvoor een pureeknuppel. Gebruik nooit een staafmixer, dan gaat die lekkere pureestructuur compleet verloren.

Ga nu snel te werk. Schep de raapsteeltjes door de puree. Voeg de kaas al omscheppend toe. Breng het geheel op smaak met een scheutje appelciderazijn. Vlees is in dit gerecht absoluut niet noodzakelijk, wel vond ik het lekker om het geheel te bestrooien met groentecroutons, die geven dit maaltje een kleurige krokante toets die in de verte doet denken aan uitgebakken spekjes.

Ik vond deze croutons in een grote supermarkt. Gewone croutons volstaan trouwens ook, die maakt u makkelijk zelf van een sneetje oud brood – om in stijl te blijven. Die noemde mijn oma trouwens broodsoldaatjes.