De Volkskeuken: koolvis in het groen

Koolvis in het groen. Beeld Marcus Huibers

Wellicht bent u zich er niet van bewust, maar we zitten midden in de Bewuste Visweek. Een feestje van het duurzaamheidskeurmerk Marine Stewardship Council (MSC), dat dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert. Bij MSC willen ze graag dat we minder overbeviste soorten als kabeljauw en zalm eten en eens wat vaker ‘stille helden’ op tafel zetten, zoals koolvis.

Waarom koolvis meteen tot stille held gebombardeerd moet worden, ontgaat mij eerlijk gezegd. Je bent tegenwoordig al snel een ‘held’, als je in de zorg werkt of Max Verstappen heet, bijvoorbeeld. Met dat ‘stille’ bedoelen ze bij MSC dat we vaker koolvis eten dan we ons realiseren. De kibbeling op de markt wordt vaak van koolvis gemaakt, net als veel gefrituurde vissnacks.

Nou heeft koolvis geen bijster goede reputatie. Ik moet altijd denken aan de spotgoedkope diepvriesbrokken van de Aldi die in ons studentenhuis weleens in de Groene Hap belandden, met pasta, roomkaas en diepvriesspinazie. Daar maakten we dan gigantische hoeveelheden van, waarvan de restjes achter in de ijskast verdwenen, om er een paar weken later weer vanzelf uit te kruipen, als volledig gemuteerd bio-organisme met een eigen willetje.

Voor diepvriesspul loop ik nog steeds niet warm, maar verse koolvis is inderdaad een prima visje. De smaak is vrij neutraal, een tikkeltje saai zelfs, dus je moet er iets omheen organiseren om het leuker te maken. Bij restaurant Rijsel in Amsterdam at ik laatst weer eens paling in het groen, een Belgische klassieker. In plaats van de groene kruiden mee te stoven, voegen ze bij Rijsel de kruidenpuree pas op het allerlaatst toe, wat zowel de kleur als de smaak ten goede komt. Zoiets kunnen we met koolvis ook.

Ingrediënten

600 g verse koolvisfilet, in 4 porties

bloem

zonnebloemolie

250 ml witte wijn

300 ml groentebouillon

65 g zachte groene kruiden (zoals zuring, waterkers, kervel, dragon, basilicum)

120 g roomboter

Bereiding

Kruid de filets met peper en zout, wentel ze lichtjes door de bloem en bak ze rondom aan in een scheut zonnebloemolie. Voorzichtig, want het visvlees is teer. Blus af met de wijn en schenk de visbouillon erbij. Laat met gesloten deksel 10 minuten zachtjes garen. Wat de groene kruiden betreft, niet alle kruiden zijn overal goed verkrijgbaar dus kies vooral de samenstelling die u lekker lijkt. Pureer de kruiden met 40 milliliter zonnebloemolie en 40 milliliter water.

Giet het kookvocht van de vis af. Pureer 40 milliliter daarvan met de boter tot saus en schenk het terug bij de vis in de pan. Verwarm even en meng vlak voor het serveren de kruidenpuree door de saus. Leg de visfilets met een spatel op de borden (voorzichtig!) en schenk de saus erover. Serveer meteen, met een gekookt piepertje bijvoorbeeld.