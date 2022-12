De Volkskeuken: koken met je kerstboom(naalden)

Spruitjes met sparrennaalden en ahornsiroop Beeld Pay-Uun Hiu

Koken met je kerstboom, waarom ook niet? Je knippert even met je ogen bij het kookboekje Eet en drink je kerstboom van de Amsterdamse bierbrouwerij Lowlander, met twintig vegarecepten waarin dennennaalden zijn verwerkt. In feite zijn ze vergelijkbaar met smaakmakers als rozemarijn en op dezelfde manier te gebruiken.

De bloemenman, die nu voornamelijk kerststukjes en dennentakken verkoopt, knipperde ook even met zijn ogen toen ik hem vroeg of hij wist welke takjes het lekkerst zijn om te eten. Dat maakt nogal wat uit. De taxus bijvoorbeeld, is behoorlijk giftig. En de bomen die wij kopen voor Kerst zijn voornamelijk sparren. De bloemenman gaf een takje blauwspar mee.

De Lowlanders hebben zich uitgeleefd met de kerstboomconsumptie. Allereerst brouwen ze bier van de afgedankte bomen die ze in januari verzamelen. In het boekje staan recepten van sparrennaaldenboter en -olie tot kerstfähige gerechten als tomatentartaar in sparrennaaldenmarinade en knolselderijsteak wellington met sparrennaaldenhollandaisesaus.

Ik koos de geroosterde flespompoen met ahornsparrennaaldenglaze en spruitjes, en m’n tanden en kiezen sprongen ongeveer uit elkaar van de zoetigheid. Maar de spruitjes waren wel ongelooflijk lekker. Dat inspireerde me tot een véél minder zoet spruitjesbijgerecht met ahornsiroop en balsamicoazijn, waarin je de licht citrusachtige en kruidige smaak van de blauwspar tenminste ook kunt proeven.

Ingrediënten 1 ½ eetl. sparrennaalden (ca. 1 takje) 200 g spruiten 1 rode ui teentjes van een halve bol knoflook, gepeld, heel of in stukjes zoutvlokken, peper 3 eetl. olijfolie 100 ml appelsap 3 eetl. ahornsiroop 1 ½ eetl. balsamicoazijn 1 eetl. mosterd 50 g granaatappelpitjes

Haal de sparrennaalden van de tak en spoel ze in een zeef met kokend water. Laat ze goed uitlekken, dep ze droog en snijd ze fijn. Snijd de onderkanten van de spruiten en pel de buitenste blaadjes eraf. Snijd ze doormidden als het grote spruiten zijn, kleintjes kunt u heel laten. Gebruik wel spruiten van gelijke grootte. Verwarm de oven voor op 225 graden.

Leg de spruiten in een ovenschaal met de ui en de knoflookteentjes. Bestrooi met zout (bij voorkeur zoutvlokken) en peper en hussel alles door elkaar met de olie. Verwarm in een steelpannetje het appelsap, de ahornsiroop en de balsamicoazijn. Roer van het vuur af de mosterd en 1 eetl. sparrennaalden erdoor. Giet over de spruitjes, bestrooi met de rest van de sparrennaalden en rooster ze ca. 25 min. in de oven. Roer af en toe door. Garneer met granaatappelpitjes. Serveer bijvoorbeeld met knolselderij met paddestoelensaus van Onno Kleyn (Volkskeuken 16 december) en aardappelkroketjes. Die saus is vegetarisch; wilt u hem veganistisch, gebruik dan plantaardige room. Let op de aardappelkroketjes, sommige merken zijn wel vegan, andere niet.