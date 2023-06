De Volkskeuken: kaas-courgettetorentje

Kaas-courgettetorentje Beeld Marie Louise Schipper

Als een kleine eeuw geleden de zomer zijn intrede deed, kon je als man wel eens op je neus kijken. Menig huisvrouw zette dan hooguit sla en fruit op tafel. Een journalist van de Provinciale Drentsche en Asser courant hield daarom tijdens de warme dagen van 1935 de vinger stevig aan de pols. Wat moest je aan met zo’n spaarzaam kokende echtgenote?

De krant had in die tijd altijd gelijk. Een vleesloze maaltijd was voor een keertje geen probleem, schreef de redacteur. Maar opgepast! Lag hier niet gewoon ondervoeding op de loer? Hij kon heus wel zonder vlees, maar wat was een deugdelijk alternatief?

Om zijn pleidooi voor een volwaardige maaltijd kracht bij te zetten, zocht hij een hooggeleerde. In Evert van Leersum (1862-1938), directeur van het Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding, had hij die gevonden. ‘Slechts weinig voedingsmiddelen winnen het van kaas’, zei de professor. Daarmee bewezen Van Leersum en de journalist het in 1934 opgerichte Zuivelbureau een grote dienst, want er was destijds een enorm melkoverschot.

Korte tijd later, tijdens een kookdemonstratie in het Holland-Huis in Brussel, het mekka van de Nederlandse handelsbelangen in België, stond een ovenschoteltje met jonge kaas, room, boter, eieren en kruiderij op het menu.

Geïntrigeerd door deze zuivelpromotie heb ik een eigen versie van dit Holland-Huisgerecht gemaakt. Ik heb twee ingrediënten toegevoegd: knoflook en courgette. Gebakken in een cupcakevormpje heeft dit gerecht meer body dan in een ovenschaaltje.

Ingrediënten scheut olijfolie ½ kleine courgette, in zeer dunne plakjes 4 plakken jonge Goudse kaas 3 eieren snuf nootmuskaat peper en zout naar smaak 100 ml room ½ eetl. gehakte peterselie 1 teen knoflook, zeer fijngehakt

Neem een siliconencupcakevorm voor 6 cakejes en besmeer die eventueel met een scheutje olijfolie. Draai in elk vormpje een dun plakje courgette (in de lengte gesneden, ongeveer 2,5 centimeter breed) en vervolgens een plakje kaas van hetzelfde formaat. Werk van buiten naar binnen. Herhaal deze handeling een aantal keer, maar vul het vormpje niet helemaal.

Pak een kom en breek de eieren, klop los onder toevoeging van de nootmuskaat, de peper, het zout, de fijngehakte peterselie en de knoflook. Giet de room erbij en meng goed. Gebruik eventueel een mixer. Giet dit in de cupcakevorm.

Zet de vorm op een rooster in de oven en bak goudbruin op 200 graden in ongeveer 25 minuten (afhankelijk van uw oven). Serveer warm met een broodje ernaast, of met een groene maaltijdsalade van boontjes en radijs.