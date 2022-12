De Volkskeuken: Juliana’s wentelteefjes

Koninklijke wentelteefjes met frambozen en bessen. Beeld Marie Louise Schipper

Als de kou goed had ingezet en de paleisvijver schaatsbaar was, dan liet koningin Juliana (1909-2004) een arrenslee aanrukken en schonk ze warme chocolademelk. Haar chef-kok Ben Gortworst vertelt dit in de tentoonstelling De eeuw van Juliana, nog te bezichtigen tot en met 10 april 2023 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Haar favoriete gerecht? ‘Wentelteefjes’, antwoordt de kok zonder te aarzelen. ‘Die vond ze nou echt geweldig.’

Verschillende mensen halen herinneringen op aan de majesteit. De eigenaar van restaurant Juliana in Valkenburg wilde bij een bezoek al de champagne openen, maar dat was niet nodig. ‘Geeft u mij maar een bessenjenever’, zei de vorstin. Kijk, dat zijn leuke wetenswaardigheden. Ook interessant is de tentoongestelde dinertafel met daarop zilveren asbakjes voor de gasten, want in de jaren vijftig van de vorige eeuw was roken tussen de gangen door heel gezond.

Haar bijzonderste jurken zijn ook te zien. Met de jaren is het toenemen van de koninklijke taille goed te zien. Juliana ging met diverse modes mee, knipte de haren kort toen dat ongebruikelijk was, maar laten we eerlijk zijn, een trendsetter was ze niet. Haar streven om normaal te zijn, was daarvoor te groot.

Hoe Gortworst de wentelteefjes bereidde, op Franse wijze of juist op z’n Hollands, dat blijft voor mij het geheim van Soestdijk. Houd in elk geval de bessenjenever bij de hand.

Ingrediënten

voor de teefjes

4 flinke sneden witbrood, krentenbrood of brioche (getoast)

2 eieren, losgeklopt

flinke scheut melk

scheut room

1 eetl. suiker

snuf zout

snuf kaneel

beetje versgeraspte nootmuskaat

klont roomboter

voor de garnering

flinke klont boter

1 eetl. suiker (afgestreken)

scheut bessenjenever

4 eetl. frambozen

3 eetl. rode bessen

Snijd het brood in flinke sneden, van ongeveer 2 centimeter, en toast ze. Pak een kom en klop de eieren, de melk, de room en de suiker los. Voeg dan het zout, het kaneel en de nootmuskaat toe. Klop goed. Leg de sneetjes kort in het melkmengsel. Pak een koekenpan, laat daarin de boter een beetje bruinen. Plaats de sneetjes in de pan en bak in een paar minuten goudbruin. Keer om en geef het brood nog een minuutje. Zet daarna apart.

Pak een kleine pan en laat daarin de boter smelten. Voeg de suiker toe. Roer goed. Doe dan de bessenjenever erbij en laat even flink bruisen. Voeg de frambozen en de bessen toe (kan ook goed met diepvriesfruit), verwarm kort tot het fruit mooi glanst en drapeer vervolgens op de wentelteefjes.