De Volkskeuken: Herfstpompoen

Gegrilde herfstgroenten met linzenjus op aardappelpuree Beeld Tallina van den Hoed

Mocht u nu een Halloween-gevuld weekend tegemoet gaan, met uitgeholde pompoenen, verkleedpartijen, griezelig versierde huizen en om snoep bedelende kinderen aan de deur: veel plezier!

Ik hoop nog steeds op vrienden met zin daarin, dan kan ik gewoon feestelijk aanhaken zonder al het gedoe eromheen. Ik zou een eng gezicht uit een pompoen hakken, zwarte pasta met groene pesto maken en dan acte de présence geven.

Mocht u daar nou geen zin in hebben, of niet zulke vrienden hebben en wilt u ook geen pompoen uithakken? U kunt een pompoen gelukkig ook gewoon éten. Soep of taart is zo gemaakt, en ook dit herfstige gerechtje smaakt erg lekker.

Ingrediënten:

Voor de groenten:

1/2 pompoen

1/2 knolselderij

2 pastinaken

1 rode ui

1 rode paprika

5 tenen knoflook

olijfolie

4 takjes tijm

2 takjes salie

Voor de puree:

700 g geschilde aardappelen

50 g boter

75 ml melk

zout, peper

1 ei

Voor de jus:

2 eetl. olijfolie

25 g boter

1 sjalot

1 teen knoflook

100 g champignons

± 250 g linzen uit blik

1 theel. paprikapoeder

1 eetl. tomatenpuree

5 takjes peterselie

Zet de heteluchtoven op 180 graden. Schil de groenten en snijd ze in stukken van gelijke grootte, de rode ui in dikke halve ringen, de paprika in net zo brede repen en de knoflooktenen in dikke plakjes. Leg een vel bakpapier op de braadslede, giet er wat olijfolie op en hussel de groenten erdoor. Verdeel de takjes tijm en salie in stukjes en leg ze tussen de groente. Rooster de groenten in 30 minuten gaar met een bruin randje.

Schil in die tijd de aardappelen, snijd ze in gelijke stukken en kook ze in ruim water met zout in 10 tot 15 minuten gaar. Giet ze af in een kan: het afgietwater heeft u straks nodig. Stamp ze tot puree, roer er de boter, melk, zout en peper en het ei door tot het een luchtige puree is.

Verhit olijfolie en boter in een pan tot de boter bruint. Snipper sjalot en knoflook en bak ze op hoog vuur in korte tijd bruin. Snijd de champignons in heel dunne halve plakjes en bak ze mee. Giet de linzen af, voeg ze toe, met het afgietwater van de aardappelen, het paprikapoeder, de tomatenpuree en de gehakte peterselie. Laat het even pruttelen, proef op peper en zout.

Verdeel de puree over vier borden, schik de groenten erop en giet de linzenjus erover. Héérlijk, die herfst!