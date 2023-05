De Volkskeuken: groen en luchtig

Asperge-avocadomousse Beeld Loethe Olthuis

Ik kreeg begin april al superverse asperges toegestuurd. Ze waren heerlijk, maar waarschijnlijk in de kas of op verwarmde bedden opgekweekt. Nu is de buitentemperatuur een stuk hoger en schieten de asperges vanzelf de grond uit. Een échte seizoensgroente dus! Meestal eet ik hele asperges, met bioham of -zalm en/of eieren van eigen kip, maar ik moest denken aan een verrukkelijke aspergemousse die ik ooit in Frankrijk had gegeten. En aan de asperges met avocado van Volkskeukencollega Pay-Uun Hiu, een hemelse combinatie. Het werd dus een asperge-avocadomousse, als voorafje. De mousse is ook erg lekker om bladeren knapperige sla mee te vullen, zoals little gem, witlof of ijsbergsla.



Ingrediënten 500 g witte asperges 2 blaadjes gelatine 1 rijpe avocado geraspte schil en sap van ½ bio-itroen 250 ml slagroom 4 volle eetl. niet-zoete mayonaise 1 volle theel. dijonmosterd ca. 15 sprietjes bieslook, fijngeknipt

Schil de asperges goed. Snijd 6-8 aspergepuntjes af en houd ze apart. Snijd de rest van de asperges in stukken en kook ze in ca. 15 minuten zacht in lichtgezouten water. Laat eventueel nog even staan tot ze echt zacht zijn. Giet de asperges af en spoel ze koud in een vergiet onder de kraan. Laat ze goed uitlekken.

Laat de gelatineblaadjes 10-15 minuten weken in koud water. Halveer de avocado, verwijder de pit. Schep het vruchtvlees eruit en snijd de helft in mooie kleine blokjes: meng er 1 eetlepel citroensap door. Snijd de andere helft in stukken. Klop de slagroom met de citroenrasp luchtig en stijf.

Doe de avocado- en aspergestukken, 1 eetlepel citroensap, mayonaise en mosterd in een hoge kom en pureer het mengsel glad met de staafmixer. Roer driekwart van de bieslook erdoor. Knijp de gelatine luchtig uit en verwarm de blaadjes met het nog aanhangende water op laag vuur in een pannetje. Blijf roeren tot de gelatine goed gesmolten is, laat niet koken. Klop de gelatine met een garde door het aspergemengsel en zet ca. 10 minuten in de koelkast tot het mengsel iets dikker begint te worden.

Spatel eerst het aspergemengsel en ten slotte de avocadoblokjes door de slagroom. Proef en maak op smaak af met zout en eventueel wat citroensap. Verdeel de mousse over 6 tot 8 mooie glazen en laat minstens 3 uur in de koelkast opstijven. Garneer elk glas met een rauwe aspergepunt en wat overgebleven bieslook en eet met knapperig brood, crackers of knispersla.