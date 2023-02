De Volkskeuken: de betere bonenschotel

Bonensalade met ovenaardappeltjes. Beeld Tallina van den Hoed

Ik ben na mijn vorige Volkskeuken eens danig in de zuinig-koken-materie gedoken en ben een stuk wijzer geworden. Zo kost koken per dag, afhankelijk van uw hittebron, zo ongeveer tussen de 30 en 60 cent. Nu valt daar niet zo heel veel op te bezuinigen, want het is geen doen om alles maar rauw te eten.

Op de boodschappen valt wèl te bezuinigen. Koopjesjagen loont: als u tijd heeft, kunt u verschillende supermarkten afstruinen, op de markt of zelfs direct bij een boer kopen.

Heeft u die tijd niet, dan bent u aangewezen op de supermarkt. Daar geldt: hoe meer werk u uit handen wordt genomen, hoe duurder het wordt. Dus als het u om de centen gaat, zult u zelf dingen moeten afwegen, schillen en snijden.

Vandaag een gerechtje waar u alle kanten mee op kunt: u kunt zelf de bonen weken en koken, maar u kunt ook blikjes nemen. Bonen zijn hoe dan ook lekker goedkoop. De aardappels schillen we niet, dat scheelt weer werk. Om het toch wat licht te houden, eten we er lekker veldsla bij: die lieve groene dotjes zijn een wintergroente, wist u dat? Als u het goedkoper wilt, kunt u die vervangen door andijvie: iets bitterder, maar ook lekker. Al met al kost dit gerechtje zo’n 2 euro per persoon. Best te doen, toch?

Ingrediënten

400- 450 g verschillende, gare bonen

1 rode ui

1 rode paprika

2 stengels bleekselderij

10 g platte peterselie

1 teen knoflook

4 eetl. olijfolie

2 eetl. (rode wijn-)azijn

1/2 theel. chilivlokken

1 theel. paprikapoeder

1/2 theel. suiker

900 g aardappels in de schil

olijfolie

zout, peper

150 g veldsla

Laat de bonen uitlekken en doe ze in een ruime kom. Snipper ui, paprika en snijd de bleekselderij in smalle boogjes en doe ze bij de bonen. Hak de peterselie fijn en meng dat met het teentje geperste knoflook. Voeg olie, azijn, chili, paprikapoeder en suiker toe en klop het tot een dressing. Roer dit door de bonen en laat het zeker een half uur, maar liever langer intrekken.

Zet de heteluchtoven op 190 graden. Bekleed een braadslede met een vel bakpapier, giet daar wat olie op. Schrob de aardappels schoon en snijd ze in parten. Hussel ze door de olie en bak ze in 30 - 40 minuten goudbruin en gaar in de oven. Keer ze halverwege.

Schik de veldsla op 4 borden, schep het bonenmengsel erop en eet het met de ovenaardappels.