De Volkskeuken: crisiscake

Crisiscake

Je kunt er er een luchtige cake mee bakken, maar ook de tanden mee poetsen, of het middel gebruiken als gootsteenontstopper. Ik heb het over baksoda oftewel baking soda, ook wel bekend onder de namen zuiveringszout, natriumbicarbonaat of dubbelkoolzure soda. Een mineraal dat een culinair wondermiddel is in combinatie met bijvoorbeeld azijn, yoghurt of karnemelk. Met iets zuurs vormt het een bruisend huwelijk.

In de jaren twintig van de vorige eeuw was het crisis. In de Verenigde Staten zochten koks naar alternatieven om toch een fijn nagerecht op tafel te zetten, want het voedsel was op de bon. Hoe bak je een lekkere cake zonder ei, boter of melk? Wat doe je als er ook geen suiker is?

Dan wil een rozijntje of wat kruiderij nog wel eens helpen, zo leerde ik tijdens mijn onderzoek naar dit crisisfenomeen, dat al bekendheid kreeg in de Eerste Wereldoorlog onder de naam war cake, maar voortaan door het leven ging als depression cake. Baksoda was de oplossing.

Wat is bakpoeder dan, denkt u misschien. Dat is het dure en minder krachtige instantzusje van baksoda. In grote supermarkten kunt u baksoda vinden van bijvoorbeeld Arm & Hammer, het merk dat destijds al in de VS in gebruik was. Het vegan baksel dat uit mijn oven kwam, bevatte een aangename hoeveelheid kaneel, drie rode overblijfappeltjes en gewelde rozijnen.

Ingrediënten

200 g bloem

70 g suiker

snuf zout

12,5 g baksoda

flinke snuf kaneel

2 eetl. appelciderazijn

50 ml appelsap

50 ml water

40 ml olijfolie

150 g rozijnen (geweld in een sterke kop earl grey)

3 zure appeltjes, geschild en in schijfjes

eventueel: 2 eetl. jam of honing

Meng de droge ingrediënten in een beslagkom. Voeg daarna de vloeibare ingrediënten toe en roer goed. Doe dan de gewelde rozijnen bij het beslag. Schep goed om en stort het geheel in een (siliconen) bakvorm. Duw de appelschijfjes in het deeg.

Schuif in de oven en bak de crisiscake op 180 graden goudbruin in ongeveer 35 minuten (afhankelijk van uw oven). De kleur van de cake is tamelijk donker, de structuur is wat grover dan van een botercake.

In tijden van crisis grijp je naar wat er nog is. Met een restje abrikozenjam – wel even verwarmen – kunt u de cake mooi laten glanzen. Dat lukt ook met een beetje honing. Haal de cake uit de vorm en snijd in punten. Garneer eventueel met een lepel kwark, want dat kon ik toch niet laten.