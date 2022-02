De Volkskeuken: crème au caramel salé

Crème au caramel salé Beeld Onno Kleyn

Hier is dan eindelijk weer eens een zoet bericht van uw toetvermijder. Ik lust zeker desserts en andere zoetigheid, maar mijn behoefte is er goed onder te houden. Vooral mijn luiheid klemt het dekseltje op de suikerpot moeiteloos dicht – ja, ik ga daar een beetje toetjes of taart maken, dat idee. Maar een enkele keer, bij volle maan of zo, komt mijn geweten in opstand. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dan fluistert het engeltje op mijn schouder dat u als volkslekkerbek in de kou staat doordat ik het laat afweten.

Nu kan ik het natuurlijk aan de collega’s overlaten; er zijn enkele medewerkers aan deze rubriek die graag in de suiker roeren. Die willen echter ook weleens wat hartigs aanrichten. Tijd daarom voor zoet van mijn hand. Een Franse toet allicht, een klassieker die ik lang niet gemaakt had en waarvan het bereidingsproces toch weer een stemmingverhogende keukenklus bleek. Een beetje gedoe zo u wilt, maar ja, die voldoening hè, die trots na afloop, al die gelukshormonen die door het vege lijf gieren, dat was de moeite dubbel en dwars waard. Crème au caramel salé, voor uw broodnodige dopamine.

Ingrediënten 200 gram suiker Minisnuf zout 1/2 liter volle melk 1 vanillepeul, overlangs doormidden gesneden 3 eieren een lage ovenschaal van 1 liter inhoud

Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe 100 gram van de suiker met het zout en 3 eetlepels water in een pan ena verhit. Roer niet. Niet! Draai, zodra de kleur van de massa lichtbruin is, het vuur uit. Verdeel de vloeibare karamel over de bodem van de schaal.

Breng de melk aan de kook met het gespleten vanillestokje. Schrap dan het binnenste van het stokje in de melk. Gooi het stokje weg of stop het in een pot suiker. Klop de eieren met de resterende 100 gram suiker glad in een grote kom. Giet al kloppende met een garde de melk van het vuur af door de eieren. Giet in de schaal. Zet hem in een ovenslee in de oven en giet een laag kokend water in de slee. Bak de crème 40 minuten in de oven. Hij ziet er misschien nog zacht uit, maar is gaar. Laat de crème afkoelen en bewaar in de koelkast. Snijd voor het serveren de randen los, leg er een schaal bovenop en draai in één beweging samen om. Of, veel makkelijker, serveer hem schepsgewijs uit de schaal. Wijn erbij: niet doen.