De Volkskeuken: boterig feestje

Eieren met knoflook-yoghurt en kruidige boter. Beeld Sake Slootweg

Voor mijn verjaardag kreeg ik van een vriend en vriendin een pakje boerenboter van de landwinkel bij hun om de hoek. Van andere vrienden kreeg ik een botervloot. Het moge duidelijk zijn: boter is een belangrijk ingrediënt in mijn keuken.

Alle bereidingen met boter fascineren me: de glans die boter geeft aan een jus, de knisper waar hij voor zorgt in een quiche-deeg of de romigheid die aardappelpuree ervan krijgt.

Ik hussel geroosterde groenten wel eens door gesmolten ansjovisboter, toch ontdekte ik de magie van gekruide en gesmolten boter afgelopen week weer helemaal opnieuw.

In een Rotterdamse brunchzaak trof ik çılbır op de kaart. Een Turks ei-gerecht met gepocheerde eieren in knoflookyoghurt waar gesmolten boter met rode pepervlokken overheen wordt gegoten. Het is hartig, zacht en pittig tegelijk. Het is heerlijk.

Zoals bij veel klassiekers zijn er van dit gerecht vast ontelbaar veel ‘juiste’ versies. In mijn recept gun ik mezelf de vrijheid om zachtgekookte eieren te gebruiken in plaats van te pocheren.

Een Turkse vriend drukte me wel op het hart om in ieder geval de knoflook in de yoghurt niet te vergeten en om milde rode pepervlokken, pul biber, en geen poeder te gebruiken. Bij Turkse kruideniers zijn er hetere en zoetere varianten te krijgen. In de reguliere supermarkt kwam ik de poeder tegen op het Turkse schap en in het kruidenschap als Aleppo peper. Chili-vlokken zijn heter, maar kunnen ook worden gebruikt.

Boterliefhebbers opgelet; dit gerecht wil u niet missen.

Ingrediënten 300 ml dikke Turkse yoghurt (8% vet)

1 teen knoflook, geperst

klein bosje dille (15 g), fijngehakt

35 g boter

½ theel. pul biber of Aleppo peper

4 eieren

Roer de yoghurt en de knoflook door elkaar. Breng op smaak met zout en roer de helft van de dille erdoor. Vind u rauwe knoflook te scherp? Blancheer de knoflook dan een minuut in kokend water. Smelt de boter in een pannetje tot hij bruin begint te worden. Roer de pepervlokken en wat zout erdoor en haal ze van het vuur.

Eieren koken doet iedereen op zijn eigen manier. Voor zachtgekookte eieren breng ik het water aan de kook, kook de eieren 6 minuten en koel ze dan direct in koud water.

Schep een bodem yoghurt in twee diepe borden. Pel de eieren en snijd ze in de lengte doormidden. Leg drie helften in ieder bord. Giet de boter eroverheen en garneer met de overgebleven dille. Eet met geroosterd brood.