De Volkskeuken: Bloemkoolvooruitgang

Geroosterde bloemkool met walnotendressing en gele spliterwtenpuree. Beeld Sake Slootweg

Wanneer ik met de verwarming op 16 graden de krant vol naderend onheil opensla, houd ik mezelf graag voor de gek dat het in de jaren negentig, toen ik kind was, allemaal beter was. Of in ieder geval, duidelijker. In het weekend kreeg je één bakje chips en als je geluk had, ging je logeren bij een vriendje met wie je dan ook één videoband mocht huren.

Was alles beter? Nou nee. In de jaren negentig aten wij de bloemkool bij ons thuis uitsluitend gekookt, met witte saus. Mijn moeder maakte dat zo, net als mijn oma en al mijn tantes. Andere bloemkool bestond er eigenlijk niet.

Wanneer deed groenten roosteren zijn intrede? 2008? Inmiddels weten we dat de bloemkoolmogelijkheden eindeloos zijn: frituren in bierbeslag, eten als steak, als kibbeling, ik hussel bloemkool door ansjovisboter of bestrooi het met gebakken broodkruim. Vandaag eet ik geroosterde bloemkool met walnotendressing en gele spliterwtenpuree.

In een onvoorspelbare tijd is dat in ieder geval iets; wat bloemkool betreft hebben we best stappen gezet.

Ingrediënten

250 g gele spliterwten (supermarkt)

1 laurierblad

1½ l groentebouillon

45 g boter

½ theel. kurkumapoeder

500 g bloemkoolroosjes

3 teentjes knoflook

2 theel. rodewijnazijn

1 sjalot, in dunne ringen

¼ theel. gerookt paprikapoeder

40 ml walnotenolie of zonnebloemolie

Enkele takjes fijngehakte bieslook

Enkele blaadjes peterselie

Verwarm de oven op 200 graden (hetelucht). Was de spliterwten in koud water. Doe ze met het laurierblad in de bouillon in een pan en kook in ongeveer een uur helemaal zacht. Vis de laurier eruit. Giet af en laat uitlekken. Bewaar het kookvocht. Doe met de boter en kurkuma terug in de pan en pureer glad met de staafmixer. Voeg eventueel wat eetlepels kookvocht toe als de puree droog is. Breng op smaak met peper en zout.

Doe ondertussen de bloemkoolroosjes samen met de ongepelde tenen knoflook in een ovenschaal. Rooster ze zonder olie in ongeveer 20-25 minuten in de oven, tot de roosjes gaar zijn en bruingeblakerde randjes hebben. De knoflooktenen moeten zacht zijn. Verwijder het knoflookvelletje, prak de tenen fijn en roer door de erwtenpuree.



Meng de azijn, sjalot, paprikapoeder en wat zout in een slakom. Klop de olie er in scheutjes doorheen tot een dressing.

Hussel de bloemkool door de dressing. Schep op ieder bord een rondje puree. Leg de bloemkoolroosjes bovenop. Garneer met een eetlepel dressing, bieslook en peterselie. Eet bijvoorbeeld met een stukje kip(vervanger).