De Volkskeuken: bietentartaar van De Veldkeuken

Tartaar van rode biet met gegrilde asperges, gefrituurde kappertjes en mierikswortelmayonaise. Beeld Pay-Uun Hiu

Er sneuvelen nogal wat veganistische restaurants in Amsterdam, las ik in Het Parool. Veganisten zijn nog steeds een erg kleine minderheid, daar kun je niet zo makkelijk een zaak op laten draaien. Het zou mooi zijn als nu de gemiddelde omnivore restaurants ter compensatie wat meer werk zouden maken van hun plantaardige aanbod. De gelegenheden waar ik het meer van het gezelschap moet hebben dan van het eten komen mijn neus uit.

Maar laatst at ik in De Veldkeuken bij Landhuis Oud Amelisweerd zo’n onwaarschijnlijk lekkere tartaar van rode biet, een soort bietenbom van smaken, dat ik absoluut het recept moest hebben. Nou is De Veldkeuken allesbehalve een gemiddeld restaurant: er wordt vegetarisch én veganistisch gekookt, met biologische groenten van het landgoed en er is brood uit eigen bakkerij. Bovendien is alweer een tijdje terug het tweede Veldkeuken-kookboek verschenen.

Het recept voor de bietentartaar staat daar niet in, maar de kok wilde het me wel vertellen. Je hebt er niet veel voor nodig, behalve tijd: hoe langer de bieten poffen, hoe lekkerder ze worden.

Ingrediënten 1 kg ongekookte rode bieten

100 g kappertjes

plantaardige olie

2 witte asperges per persoon

(vegan) mayonaise

potje mierikswortel

1 appel, geschild, in stukjes

sap van 1 citroen

40 g rucola

Verwarm de oven voor op 180 graden (hetelucht). Borstel de bieten schoon. Doe ze in een ovenschaal met een flinke scheut olijfolie en peper en zout. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet hem minimaal 2 uur in de oven (3 uur is beter).

Giet intussen de kappertjes af in een zeef en laat ze uitlekken. Leg ze in een schone theedoek en draai de doek aan om nog wat vocht uit de kappertjes te knijpen. Verhit een laagje van 1 centimeter olie in een kleine koekenpan. Als een kappertje in de olie meteen begint te sissen, is de olie heet genoeg. Doe dan alle kappertjes in de olie en frituur ze tot het niet meer bruist. Schep ze uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier.

Schil de asperges, vet ze lichtjes in met olie en gril ze 10 minuten in een grillpan. Vermeng een paar eetlepels mayonaise met een paar theelepels mierikswortel naar smaak.

Haal de bieten uit de oven en laat ze afkoelen. Schil ze, snijd ze in stukken en maal ze met de appel in de keukenmachine tot een ietwat grove moes. Of rasp ze. Breng op smaak met citroensap, zout en peper. U kunt de bietentartaartjes met de hand vormen en het overtollig vocht eruit knijpen; u kunt daarvoor ook een kookring met aandrukker gebruiken.

Maak de borden op met wat rucolablad, de bietentartaar, de asperges, de kappertjes en de mierikswortelmayonaise.